Švajcarska posle penal ruleta izbacila Kolumbiju i ide na Argentinu

Sputnik pre 1 sat
Švajcarska posle penal ruleta izbacila Kolumbiju i ide na Argentinu

U poslednjem meču osmine finala Mundijala Švajcarska je posle "uspavanke" i 0:0 tokom regularnih 90 minuta, zatim i produžetaka, slavila na penale protiv Kolumbije rezultatom 4:3. Sajdžije idu na Argentinu, koja je posle preokreta eliminisala Egipat rezultatom 3:2.

Kolumbija je imala ulogu blagog favorita protiv Švajcarske, ali je u meč ušla izuzetno oprezno. Nisu ni jedni ni drugi srljali i rizikovali, što je i logično zbog velikog uloga. Poslednji meč osmine finala Mundijala nije obilovao lepim potezima, golovima i šansama, pa se posle 90 minuta pristupilo produžecima. A, tamo, tamo je počelo da "pršti". Džon Lukumi je u 99. minutu uzdrmao prečku! Sreća je bila na strani Švajcaraca. Nadskočio je defanzivac Kolumbije
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