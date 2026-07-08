Heroji na prvoj liniji odbrane! Vatrogasci svakodnevno rizikuju živote: MUP apeluje da se ne pali rastinje

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel građanima da budu izuzetno oprezni prilikom boravka u prirodi i da ne pale travu, nisko rastinje i biljne ostatke, upozoravajući da je dovoljan samo jedan trenutak nepažnje da vatra izmakne kontroli i izazove katastrofalne posledice.

Iz MUP ističu da se požar može proširiti za svega nekoliko minuta, ugroziti ljudske živote, uništiti kuće i druge objekte, ali i naneti nesagledivu štetu prirodi koja je stvarana decenijama. Zbog toga građanima savetuju da ne koriste otvoreni plamen na mestima gde postoji opasnost od izbijanja i širenja požara. Pripadnici Sektora za vanredne situacije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji svakodnevno, često u izuzetno teškim i opasnim uslovima, rizikuju svoje