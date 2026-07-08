Kovčeg sa telom Alija Hamneija stigao u Irak, nastavlja se ceremonija ispraćaja

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs
Kovčeg sa telom Alija Hamneija stigao u Irak, nastavlja se ceremonija ispraćaja

Kovčeg sa telom ubijenog vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, stigao je danas u irački sveti grad Nadžaf.

Na aerodromu ga je dočekala delegacija koju su predvodili irački premijer Ali al Zaidi i visoki irački zvaničnici. Ovaj doček označava početak pogrebnih ceremonija i javne povorke, prema izveštaju iračke državne televizije. Na svečanom dočeku na Međunarodnom aerodromu u Nadžafu prisustvovali su istaknuti irački politički lideri i šiitski verski velikodostojnici, javlja Reuters. Planirano je da se kovčeg prenese kroz grad kao deo javnih komemorativnih događaja. U
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