Muškarac pronađen mrtav u automobilu kod Titela: Na telu vidljive povrede!

Telo muškarca pronađeno je danas oko 13 časova u blizini Titela, potvrđeno je za Telegraf.rs.

A okolnosti njegove smrti za sada nisu poznate. Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i nadležni tužilac, a uviđaj i istraga su u toku. Prema nezvaničnim informacijama, na telu su uočene povrede, zbog čega će tačan uzrok smrti biti utvrđen daljom istragom i rezultatima obdukcije. Telo je po nalogu tužilaštva poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju, a nadležni organi prikupljaju sve raspoložive dokaze i proveravaju okolnosti pod kojima je