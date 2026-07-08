Muškarac pronađen mrtav u automobilu kod Titela: Na telu vidljive povrede!

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs/ Blic
Muškarac pronađen mrtav u automobilu kod Titela: Na telu vidljive povrede!

Telo muškarca pronađeno je danas oko 13 časova u blizini Titela, potvrđeno je za Telegraf.rs.

A okolnosti njegove smrti za sada nisu poznate. Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i nadležni tužilac, a uviđaj i istraga su u toku. Prema nezvaničnim informacijama, na telu su uočene povrede, zbog čega će tačan uzrok smrti biti utvrđen daljom istragom i rezultatima obdukcije. Telo je po nalogu tužilaštva poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju, a nadležni organi prikupljaju sve raspoložive dokaze i proveravaju okolnosti pod kojima je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

U Nišu devojčicu na biciklu udario automobil

U Nišu devojčicu na biciklu udario automobil

Medijska kutija pre 3 sata
Povređena devojčica u saobraćajnoj nezgodi u Nišu

Povređena devojčica u saobraćajnoj nezgodi u Nišu

N1 Info pre 6 sati
Kod Titela pronađeno telo muškarca, ranije prijavljenog kao nestalo lice

Kod Titela pronađeno telo muškarca, ranije prijavljenog kao nestalo lice

Radio 021 pre 6 sati
Telo muškarca sa povredama pronađeno u automobilu kod Titela

Telo muškarca sa povredama pronađeno u automobilu kod Titela

Moj Novi Sad pre 5 sati
Drama u Nišu: Devojčicu (11) udario automobil dok je vozila bicikl, hitno prevezena u bolnicu

Drama u Nišu: Devojčicu (11) udario automobil dok je vozila bicikl, hitno prevezena u bolnicu

Mondo pre 6 sati
Devojčicu udario auto dok je vozila bicikl, prebačena u Klinički centar u Nišu

Devojčicu udario auto dok je vozila bicikl, prebačena u Klinički centar u Nišu

Nova pre 6 sati
Automobil udario devojčicu (11) na biciklu. ”Tojota” pokupila maloletnicu, odmah je zbrinuta.

Automobil udario devojčicu (11) na biciklu. ”Tojota” pokupila maloletnicu, odmah je zbrinuta.

Dnevnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Instituta za sudsku medicinuTitelTužilaštvoPolicijaObdukcija

Društvo, najnovije vesti »

Neželjeni svedok

Neželjeni svedok

Radar pre 2 sata
„Ako sam ja bio ovde, tebe nema“

„Ako sam ja bio ovde, tebe nema“

Radar pre 2 sata
Vreme danas sunčano, do 30 stepeni

Vreme danas sunčano, do 30 stepeni

Danas pre 2 sata
Vremeplov: Preminula Donka Špiček

Vremeplov: Preminula Donka Špiček

RTV pre 1 sat
Pokrenuta platforma "Sela Srbije" za unapređenje seoskog turizma

Pokrenuta platforma "Sela Srbije" za unapređenje seoskog turizma

Blic pre 2 sata