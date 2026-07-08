Nadbiskup optužen za seksualno zlostavljanje: Vatikan pokreće istragu

Kardinal koji se smatrao mogućim papom

Najmanje pet žena optužilo je nadbiskupa Rabata Kristobala Lopeza Romera za seksualno zlostavljanje. Ove optužbe podstakle su istragu Vatikana i dovele do toga da kardinal u utorak, 7. jula, odstupi sa svojih dužnosti. Nadbiskup (74) negirao je sve optužbe. Le Monde je razgovarao sa penzionisanom ženom aktivnom u Katoličkoj crkvi, koja nije dozvolila da se u ovoj fazi objavi sadržaj njenog svedočenja, ali je izjavila da je više puta bila žrtva seksualnih napada. Le