"Napravio je ugovor" Mala Cana o nasledstvu, otkrila i šta je Andrija tražio pred smrt: "Da niko ne zna..."

Mala Cana, supruga pevača Andrije Bajića koji je juče preminuo na VMA, danas je progovorila o nasledstvu i odnosu sa pevačevim ćerkama. - Pričala sam sa Ljubišom Pavkovićem i samo u jednom momentu kuma mi je rekla i evo, prišao je i dao mi te papire.

To su papiri koji su oni pokušali da uzmu i verovatno i telo da uzmu njegovo. To su papiri koje su morali da mi vrate kao njegovoj venčanoj ženi, papiri iz bolnice kad sam jutros išla da ga identifikujem - počela je priču Mala Cana i dodala: - To je strašno ne želim da komentarišem, niko mi nije rekao reč niti želim da mi kaže reč... Nisu mi ništa poručile, samo mi je prišao njegov zet i dao mi papire. Ja sam videla papire, čak nisam uspela ni da dignem glavu,