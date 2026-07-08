Naš pevač otkrio zašto ne dozvoljava ženi da mu dira telefon: "Imam 15.000 slika i svašta nešto"

Telegraf pre 34 minuta  |  Telegraf.rs
Naš pevač otkrio zašto ne dozvoljava ženi da mu dira telefon: "Imam 15.000 slika i svašta nešto"

Pevač Uroš Živković otvoreno je govorio o temi koja često izaziva rasprave u partnerskim odnosima - proveravanju mobilnog telefona voljene osobe.

Tokom gostovanja u podkastu "Bunker", Uroš Živković je u jednoj od igrica odgovarao na različita pitanja, a kada je dobio "Nikada ne bih proveravao partneru telefon", rekao je da se slaže i otkrio da ne voli da mu drugi diraju mobilni. Pevač je objasnio da za njega proveravanje telefona nema veze sa sumnjom u prevaru, već sa poštovanjem privatnosti i ličnog prostora. - Ne znam kako bih to objasnio, verovatno su podeljena mišljenja. Ne volim da se dira moj telefon,
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