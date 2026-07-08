Ovo je istina o braku Andrije Bajića i 41 godinu mlađe Cane! 15 godina krili od javnosti: "Nisam se plašio..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ovo je istina o braku Andrije Bajića i 41 godinu mlađe Cane! 15 godina krili od javnosti: "Nisam se plašio..."

Pevač Andrija Bajić preminuo je juče, 7. jula, u 89. godini na Vojnomedicinskoj akademiji, a tužnu vest potvrdila je njegova supruga, pevačica Mala Cana.

Njihova ljubavna priča poslednjih meseci privukla je veliku pažnju javnosti, naročito nakon što se saznalo da je između supružnika bila razlika od čak 41 godine. Iako su već 15 godina u braku, o svojoj ljubavi retko su govorili, a u aprilu su u jednom intervjuu prvi put otkrili kako je sve počelo. Mala Cana ispričala je da je Andriju upoznala dok je pokušavala da dobije licencu za udruženje, ali da tada između njih nije bilo ničega više od poslovnog odnosa. -
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