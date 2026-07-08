Predstavljena knjiga "Planetarni Tesla" Vlade Markanovića

Telegraf pre 21 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Predstavljena knjiga "Planetarni Tesla" Vlade Markanovića

Autor Vlado Markanović izjavio je da je njegova knjiga "Planetarni Tesla" poetski omaž Nikoli Tesli (1856-1943) čije je delo postalo zajedničko nasleđe čovečanstva.

Na predstavljanju "Planetarnog Tesle", u izdanju Medija inventa, Markanović je rekao da je knjiga nastala iz potrebe da se o Tesli govori ne samo kao o velikom naučniku, već i kao o simbolu stvaralaštva, slobode duha i univerzalnih vrednosti. Markanović je rekao da je poema "Planetarni Tesla" nastala za jednu noć u tihovanju i da je bilo izazovno tehničke izraze prilagoditi desetericu. Prema njegovim rečima, kada se otvori knjiga i na bilo kojoj strani se slučajno
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