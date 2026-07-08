Vujasinović zadovoljan viđenim do sada, novi selektor hvali ekipu: "Dali su sve od sebe..."

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vujasinović zadovoljan viđenim do sada, novi selektor hvali ekipu: "Dali su sve od sebe..."

Novi selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović pohvalio je celu ekipu na radu u dosadašnjem toku priprema za učešće na Mediteranskim igrama i istakao da je njegov tim odradio odličan posao.

Vujasinović je sumirao utiske nakon prve tri nedelje priprema za učešće na Mediteranskim igrama. - Pre svega bih hteo da pohvalim celu ekipu na svemu onome što su uradili do sada. Imali smo izuzetnu atmosferu, izuzetnu posvećenost. Motivacija na svakom treningu bila je takmičarska. Momci su ovo stvarno shvatili na pravi način. Prvo, sam poziv za reprezentaciju shvatili su na pravi način. Druga stvar, shvatili su ovo kao šansu za njihovu budućnost pod kapicom
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