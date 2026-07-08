Zverev se "prošetao" do polufinala Vimbldona, Fric bez rešenja za razigranog Nemca

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs
Zverev se "prošetao" do polufinala Vimbldona, Fric bez rešenja za razigranog Nemca

Nemački teniser i drugi nosilac, Aleksander Zverev plasirao se u polufinale Vimbldona! Zverev je posle skoro dva sata igre, zaista rutinski slavio protiv Tejlora Frica sa 3:0 u setovima, po setovima 6:4, 6:4, 6:2.

Uoči susreta mnogo se govorilo o činjenici da Amerikanac ima bolji međusobni skor protiv Zvereva, ali je na Centralnom terenu upravo Nemac pokazao zbog čega godinama pripada samom vrhu svetskog tenisa. Iako je Fric već na početku imao dve prilike da rivalu oduzme servis, nije uspeo da ih realizuje, što je Zverev odmah kaznio. Posle brejka u ranoj fazi prvog seta preuzeo je potpunu kontrolu i bez većih problema stigao do početne prednosti. Drugi set doneo je dodatne
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