Rute podržao američke napade na Iran: "Bili su apsolutno neophodni"

Večernje novosti pre 1 sat
Rute podržao američke napade na Iran: "Bili su apsolutno neophodni"

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da su novi američki napadi na Iran bili "apsolutno neophodni", ocenivši da je Vašington morao odlučno da reaguje nakon, kako je naveo, iranskog kršenja primirja.

Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia - Kada imate primirje, a Iran ga u osnovi krši, mislim da je apsolutno ključno da Sjedinjene Američke Države snažno reaguju - rekao je Rute novinarima uoči samita lidera NATO u Ankari, preneo je Rojters. On je rekao da očekuje da će saveznici tokom dana ponovo potvrditi stav da bi Iran u potpunosti trebalo da otvori Ormuski moreuz za međunarodnu plovidbu. Govoreći o odnosima unutar Alijanse,
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