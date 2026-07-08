"Večeras ćemo žestoko napasti": Novo upozorenje Trampa Iranu

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će američki napadi na Iran biti nastavljeni u sredu.

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin - Sinoć smo ih žestoko pogodili nakon što su lansirali nekoliko dronova i jednu raketu na naše brodove u moreuzu, gde su imali puno pravo da budu. Zato smo ih sinoć snažno gađali. Veoma, veoma žestoko. Daću im malo upozorenje. Večeras ćemo ih žestoko napasti - rekao je Tramp medijima. On je rekao da smatra da se Tehran ponaša veoma loše i dodao da to čini već 47 godina. - To je činjenica. Videćemo kako će se sve završiti. Nisam