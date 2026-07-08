Vladimir Kostić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 14 minuta  |  Piše Velike priče
Vladimir Kostić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

"Svestan svojih neuporedivih ograničenja, opredelio sam se samo za mrtve autore iz dva razloga...", napisao je u obrazloženju svog izbora Vladimir Kostić, nekadašnji predsednik SANU

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Akademik Vladimir S. Kostić, lekar u penziji,
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