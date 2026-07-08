Znam! Prodavaću majice „Ua Šešelj!“ u Karlobagu

Velike priče pre 24 minuta  |  Piše Dragoljub Draža Petrović
Znam! Prodavaću majice „Ua Šešelj!“ u Karlobagu

Kad me pitaju šta ću uskoro kada novinarstvo u Srbiji skroz propadne a ja ne znam ništa drugo da radim osim da u paklenom dedlajnu nažvrljam pokoji tekst, spremno izgovaram neku od podvarijanti moje budućnosti

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Osunčani Tomiću, Blago tebi. Bio si na Lopudu, ostrvu koje pamtim iz detinjstva jer smo tamo godinama porodično letovali u pansionu „Kod Tereze“. Tih godina na ligeštulima lopudske plaže bilo je raznog poznatog sveta iz Beograda – kompozitor Zoran Hristić, Stanislava Staša Pešić, Ceca Bojković i suprug Miša Žutić. Sa njihovom ćerkom Kajom Žutić igrao sam se u
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