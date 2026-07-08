Evropska demokratska partija: Vučiću nema mesta u EU

„Srbija pripada Evropi, Vučićev režim ne“, navela je Evropska demokratska partija

Evropska demokratska partija (EDP) pozdravila je usvajanje Rezolucije o Srbiji u Evropskom parlamentu, navodeći da je poslata jasna poruka da evropska budućnost Beograda ostaje otvorena, ali se mora temeljiti na demokratiji, vladavini prava, slobodi medija i poštovanju osnovnih prava. Uprkos protivljenju i uzdržanim glasovima stranaka krajnje desice i delova radikalne levice, EDP navodi da je proevropska većina u parlamentu stala uz građane Srbije, studente,