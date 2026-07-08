Evropska demokratska partija: Vučiću nema mesta u EU

Vreme pre 1 sat
Evropska demokratska partija: Vučiću nema mesta u EU

„Srbija pripada Evropi, Vučićev režim ne“, navela je Evropska demokratska partija

Evropska demokratska partija (EDP) pozdravila je usvajanje Rezolucije o Srbiji u Evropskom parlamentu, navodeći da je poslata jasna poruka da evropska budućnost Beograda ostaje otvorena, ali se mora temeljiti na demokratiji, vladavini prava, slobodi medija i poštovanju osnovnih prava. Uprkos protivljenju i uzdržanim glasovima stranaka krajnje desice i delova radikalne levice, EDP navodi da je proevropska većina u parlamentu stala uz građane Srbije, studente,
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Evroposlanici za Mašinu: Otvaranje Klastera 3 vlast u Srbiji može zloupotrebiti pred izbore, nema pomaka u vladavini prava

Evroposlanici za Mašinu: Otvaranje Klastera 3 vlast u Srbiji može zloupotrebiti pred izbore, nema pomaka u vladavini prava

Mašina pre 1 sat
Bosanac nakon usvajanja Rezolucije o Srbiji: Jedini način kako izaći iz pat pozicije - pravedni izbori

Bosanac nakon usvajanja Rezolucije o Srbiji: Jedini način kako izaći iz pat pozicije - pravedni izbori

N1 Info pre 1 sat
Kopredsednici Evropskih zelenih: Vučić sistematski podriva vladavinu prava, EK ne sme da nagrađuje kozmetičke reforme

Kopredsednici Evropskih zelenih: Vučić sistematski podriva vladavinu prava, EK ne sme da nagrađuje kozmetičke reforme

N1 Info pre 1 sat
Evropska demokratska partija pozdravila usvajanje rezolucije o Srbiji

Evropska demokratska partija pozdravila usvajanje rezolucije o Srbiji

Serbian News Media pre 1 sat
Newsnight u 20h: Kritike na račun vlasti u Srbiji od Beograda do Strazbura

Newsnight u 20h: Kritike na račun vlasti u Srbiji od Beograda do Strazbura

N1 Info pre 2 sata
Evropa Vučiću ne veruje: U jednom danu, dve rampe. Svi pokušaji predsednika da se umili EU pali su u vodu

Evropa Vučiću ne veruje: U jednom danu, dve rampe. Svi pokušaji predsednika da se umili EU pali su u vodu

Nova pre 1 sat
Strane i domaće reakcije na usvajanje rezolucije o Srbiji u EP: Sve je u Vučićevim rukama

Strane i domaće reakcije na usvajanje rezolucije o Srbiji u EP: Sve je u Vučićevim rukama

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EU

Politika, najnovije vesti »

Poslanici protiv diskrecionog prava za izdavanje dozvola za oružje, ministar navodi da postoji žalba

Poslanici protiv diskrecionog prava za izdavanje dozvola za oružje, ministar navodi da postoji žalba

Danas pre 40 minuta
Poslanici skupštine Srbije završili raspravu, nastavak sednice sutra u 10.00

Poslanici skupštine Srbije završili raspravu, nastavak sednice sutra u 10.00

Danas pre 15 minuta
Poslanici završili rad za danas, nastavak vanrednog zasedanja sutra u 10 časova

Poslanici završili rad za danas, nastavak vanrednog zasedanja sutra u 10 časova

Insajder pre 5 minuta
Đurić sa ambasadorom Kine: Visok nivo međusobnog poverenja snažna baza dalje saradnje

Đurić sa ambasadorom Kine: Visok nivo međusobnog poverenja snažna baza dalje saradnje

RTV pre 5 minuta
Poslanici završili rad, nastavak vanrednog zasedanja sutra u 10 časova

Poslanici završili rad, nastavak vanrednog zasedanja sutra u 10 časova

RTV pre 20 minuta