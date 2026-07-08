Ne radite ovo narednih dana: Ministarstvo upozorava poljoprivrednike na ozbiljne posledice

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apelovalo je danas na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke, smeće i biljni otpad zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru.

U saopštenju se ističe da ova praksa predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjena. „U uslovima visokih temperatura, suše i pojačanog rizika od požara, čak i najmanji plamen može dovesti do požara velikih razmera. Vatra se sa njiva veoma brzo širi na okolne useve, voćnjake, šume, stambene i privredne objekte, ostavljajući za sobom nesagledive posledice“, upozorava