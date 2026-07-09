Preminula Boni Tajler (Bonnie Tyler)

Balkan Rock pre 8 sati
Preminula Boni Tajler (Bonnie Tyler)

Svet muzike ostao je bez još jednog neverovatnog i prepoznatljivog glasa.

Velška pop i rok ikona Boni Tajler (Bonnie Tyler) preminula je u 75. godini života, zvanično je potvrdio njen predstavnik za medije. U dirljivom i emotivnom saopštenju, njen portparol je podelio tužne vesti sa milionima obožavalaca širom sveta: „Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je Boni neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugalu, usled komplikacija izazvanih bolešću od koje se lečila. Njena porodica i tim su slomljenog srca.” Ova tužna vest stiže
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