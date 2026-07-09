Američki napadi, pozivi na osvetu i ministar iz Srbije: Sahrana iranskog ajatolaha Alija Hamneija

BBC News pre 21 minuta | Tabi Vilson; Masud Azar - BBC

REUTERS/Mohammed Salem

Dok su stizali izveštaji o američkim napadima na jug Irana i njihovog odgovora raketiranjem baza na Bliskom istoku, poslednja pogrebna povorka bivšeg iranskog vrhovnog vođe, Alija Hamneija, prolazila je ulicama Mešheda na severoistoku Irana.

Prethodnih šest dana vernici i pristalice opraštali su se od ajatolaha i četiri člana njegove porodice na komemoracijama i povorkama u nekoliko gradova Irana i Iraka.

Ali Hamnei i tri člana njegove porodice ubijeni su prvog dana američko-izraelskih napada na Iran 28. februara.

Njihova tela nekoliko su dana bila izložena u teheranskoj džamiji Velika Mosala, a potom su 6. jula u otvorenom kamionu prevožena iranskom prestonicom do Koma, zatim iračkog grada Nadžafa da bi 9. jula stigla u Hamneijev rodni grad, jedno od svetih mesta Irana, gde će biti ukopana.

Hiljade zastava i transparenata - neki sa slikama Hamneija i drugih koji pozivaju na ubistvo američkog predsednika Donalda Trampa - videli su se među povorkama svih šest dana.

Ljudi, uglavnom obučeni u crno, prisustvovali su šestodnevnoj pogrebnoj ceremoniji.

Upadljivo je odsustvo jednog od četvorice sinova Alija Hamneija i najvažnijeg - Modžtabe Hamneija, koji je posle smrti oca imenovan za novog vrhovnog vođu Irana.

Za njega su američki zvaničnici govorili da je teško ranjen, odnosno 'unakažen', kako je rekao ministar odbrane Pit Hegset, upravo 28. februara kada su ubijeni njegov otac i još neki članovi porodice.

Na procesiji ulicama Teherana viđen je i bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinedžad, pišu lokalni mediji.

Ovo je njegovo prvo javno pojavljivanje od početka rata 28. februara.

Prema izveštajima iranskih medija, područje u blizini Ahmadinedžadovog kuće gađano je, a Njujork tajms je pisao da su SAD i Izrael razmatrali scenario u kojem bi se Ahmadinedžad pojavio kao mogući budući vođa zemlje.

Trodnevna komemoracija održana je u glavnom gradu Teheranu, a prisustvovale su joj delegacije drugih zemalja, među njima Šehbaz Šarif, premijer Pakistana koji je posredovao u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev, predstavnik Kine He Vei i Amir Kan Mutaki, ministar spoljnih poslova Avganistana u vladi koju vode talibani.

Prisutni su bili i predstavnici Iraka, Jermenije, Gruzije, Azerbejdžana, Turske i više zemalja Persijskog zaliva, poput Saudijske Arabije, Katara i Omana.

Srbiju je u Teheranu predstavljao ministar informisanja i telekomunikacija Srbije Boris Bratina.

„Ja sam otišao ne kao pojedinac, nego kao neko ko je imao zadatak da ode tamo", rekao je u razgovoru za Insajder.

Naglasio je da je njegov odlazak u skladu sa državnom politikom Srbije, kao i da do dan pred put nije znao da će ići u Teheran.

„Ispoštovali smo ono što je bio red. I da je predsednik SAD preminuo isto tako bih otišao i na njegovu sahranu. To nije dvojbeno uopšte, znate", poručio je.

Reuters Poruke za američkog predsednika i izraelskog premijera, koje su vidljive od prvog dana pogrebnih ceremonija u Iranu, vernici su nosili i u Mešhadu

Reuters Velike skupove obezbeđivale su iranske snage i sa visokih zgrada, poput ovog vojnika u Mešhadu

Office of the Iranian Supreme Leader/Handout via REUTERS Hiljade ljudi na ispraćaju ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/Shutterstock Sanduk sa telom ubijenog ajatolaha Alija Hamneija

Među masom koja je došla da se oprosti od ajatolaha, mnogi su nosili transparente i uzvikivali slogane kojima traže odmazdu Americi i Izraelu zbog ubistva Hamneija.

„Došli smo zato što smo obećali vrhovnom vođi da ćemo biti uz njega do samog kraja", rekao je Reza, 37-godišnji profesor, za agenciju Frans pres.

„Odavno govorimo da ćemo žrtvovati sopstvene živote za lidera, ali je on žrtvovao sebe za nas", dodao je u dvorištu džamije Velike Mosale.

Araš Rahimi, 40-godišnjak, naglasio je da su „svi došli sa namerom da osvete krv vrhovnog vođe".

„Kako je naš vođa govorio, imamo smrtnog neprijatelja u Americi.

„Naši odnosi sa Amerikom nikada neće biti dobri", smatra on.

Urednica BBC- ja Lis Duset, kojja je prisustvovala sahrani, piše da je povorka prošla centralnim ulicama Teherana i pored znamenitog Trga revolucije, kojim dominira visoka statua u obliku masivne stisnute pesnice poznate kao pesnica prkosa.

Slogan pogrebne ceremonije je bio: „Moramo ustati“.

„Još jedan refren se pojavljuje među najlojalnijim braniocima režima - osveta za ubistvo vrhovnog vođe.

„Crvene zastave koje simbolizuju osvetu sada boje masu, a na posterima se vidi američki predsednik Donald Tramp", opisala je atmosferu sa teheranskih ulica.

Zbog velikih vrućina, vlast je obezbedila prskalice i avione iz kojih se pušta voda kao osveženje.

Reuters Osveženje vodom tokom procesije ulicama Teherana

Reuters

REUTERS/Alkis Konstantinidis Neki od okupljenih pozvali su na odmazdu protiv Amerike i Izraela

Office of the Iranian Supreme Leader/ Handout via REUTERS Hiljade ljudi su se okupile u Teheranu kako bi odali počast preminulom vrhovnom lideru Aliju Hamneiju

Iranian Supreme Leader/Handout via REUTERS Kovčezi sa telima Hamneija i članova njegove porodice bili su izloženi u teheranskoj džamiji Velikoj Mosali, a ceremoniji su prisustvovali najviši državni i verski zvaničnici u Iranu

Reuters Izloženi kovčezi sa telima Hamneija i njegovih članova porodice, među kojima je i stradala jednogodišnja unuka Zahra Mohamadi Golpajegani (slika pored kovčega)

Ajatolah Ali Hamnei ubijen je pre više od četiri meseca u zajedničkom napadu SAD i Izraela.

Njegovo telo je dosad čuvano u teheranskoj džamiji Velika Mosala.

Ceremonija je upriličena pošto su Teheran i Vašington postigli krhki dogovor o primirju i potpisali preliminarni sporazum o okončanju sukoba.

Međutim, američki predsednik Donald Tramp je, posle dva dana vazdušnih udara na Iran, proglasio dogovor nevažećim.

„Dali smo im slobodnu nedelju za sahranu, jer smo fini", rekao je okupljenima kod čuvenog spomenika Maunt Rašmor, gde je govorio povodom proslave 4. jula i 250 godina američke državnosti.

Ipak, 9. jula je izjavio da je Iran tražio sporazum, ali da „ne zna da li su dostojni da ga sklope i da li će ga poštovati“.

Teheran se nije javno oglašavao povodom najnovijih Trampovih tvrdnji.

Iranska vojska saopštila je da je dronovima ciljala američke vojne lokacije u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu kao „nastavak“ napada na baze SAD-a u regionu.

To nije sprečilo sahranu ajatolaha i članova njegove porodice. Posle Koma, grada južno od Teherana, gde viši šiitski velikodostojnici obavljaju službu u Jamkaranu, jednom od najvažnijih religijskih mesta u Iranu, telo je premešteno u iraški grad Nadžaf.

Odatle su ga u kamionu prevezli do mesta Karbala u Iraku, da bi kasnije bilo vraćeno u Iran.

Ceremonije u Iraku su organizovane na zahtev iračkih grupa, saopštili su iz Teherana.

Neki analitičari smatraju da je to pokazatelj Hamneijevog uticaja širom šiitskog sveta, ali i iranskih veza i uticaja na Bliskom Istoku.

BBC

Hamnei će 9. jula konačno biti sahranjen u Svetilištu Imam Reza u Mašhadu, gradu u kojem je rođen.

Ceremonije će se posle toga nastaviti širom zemlje još 40 dana, a komemorativni skupovi su planirani sve do prve godišnjice sahrane.

Reuters Svetilištu Imam Reza u Mašhadu

Reuters Delegaciju Saudijske Arabije na sahrani u Teheranu predvodio je zamenik ministra spoljnih poslova Valid Elherejdž

Reuters Potpredsednik Turske Cevdet Jilmaz sa delegacijom na sahrani u Teheranu

Reuters Šehbaz Šarif, premijer Pakistana sa delegacijom u Gran Masali

Reuters Azerbejdžansku delegaciju predvodila je predsednica Skupštine Sahiba Gafarova

Pogledajte kako se Hamneijevi sinovi opraštaju od oca u Velikoj Mosali

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(BBC News, 07.09.2026)