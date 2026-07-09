Boni Tajler, zvezda prepoznatljivog hrapavog glasa koja je osvajala srca publike

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Getty Images Muzička zvezda iz Velsa preminula je u 75. godini, nekoliko meseci posle hitne operacije creva

Boni Tajler milioni su upamtili kao pevačicu prepoznatljivog hrapavog glasa koja stoji iza velikog hita iz 1980-ih Total Eclipse of the Heart.

Mujzička zvezda, koja je preminula u 75. godini, rođena je kao Gejnor Hopkins u Nitu.

Odrasla je negujući ljubav prema muzici, pre nego što ju je u jednom klubu u Svonsiju otkrio lovac na talente Rodžer Bel.

U maju 2026. je stavljena u indukovanu komu posle hitne operacije creva u Portugalu.

Tokom juna njen portparol je saopštio da je izašla iz kome, ali da je i dalje „veoma loše“ i na intenzivnoj nezi.

Pošto je stekla svetsku slavu, zbog promuklog i karakterističnog vokala prozvali su je „ženskim Rodom Stjuartom“, a iza sebe je ostavila karijeru koja je trajala više od 50 godina.

Sve je, međutim, počelo još u detinjstvu, kada je u kesama nosila gramofonske ploče do kuće njene tetke kako bi ih slušala sa rođacima.

Getty Images Boni nije razmišljala o ozbiljnoj muzičkoj karijeri sve dok je nije otkrio lovac na talente

Mlada Gejnor volela je rok muziku i želela je da svira u bendu.

Posle sedam godina nastupa po ragbi i radničkim klubovima, konačno joj se ukazala prilika da snimi muziku.

Kako je sama govorila, nije imala „velike planove“ kada je reč o snimanju, sve dok joj na vrata nije pokucao Rodžer Bel.

„Znao je da Roni Skot i Stiv Vulf traže devojku koja bi snimala njihove pesme, pa im je rekao za mene“, prisetila se.

„Otišla sam u London i jedan od prvih demo snimaka koje sam napravila bila je pesma Lost in France , a potom sam se pojavila u emisiji Top of the Pops .“

Pesma Lost in France, objavljena 1977. godine, bila je njen prvi singl.

Ipak, ljubav prema rok muzici nikada je nije napustila i želela je da izvodi „žešće i provokativnije stvari“.

Kasnije je potpisala ugovor sa izdavačkom kućom RCA, pod čijim je okriljem bio i Elvis Prisli.

U to vreme nastupala je pod umetničkim imenom Šerin Dejvis, ali su joj iz izdavačke kuće predložili da ga promeni jer je, po njihovom mišljenju, „zvučala kao trbušna plesačica“.

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Boni je jednom ispričala kako je došla do umetničkog imena.

„Uzela sam jedne ozbiljne novine i potrudila se da na jedan spisak zapišem sva imena na koja sam naišla, a na drugi sva prezimena.

„Zatim sam prolazila kroz obe liste i tako sam došla do imena Boni Tajler - pokazalo se da je to bilo sjajno ime.“

Pet godina posle singla Lost in France objavila je pesmu Total Eclipse of the Heart , koja joj je promenila život.

„Prvi put sam je čula kada ju je Džim Stajnman, autor pesme, odsvirao na klaviru u Njujorku“, prisetila se.

„Odsvirao je i otpevao, a ja sam pomislila: 'Bože, ova pesma je neverovatna, ne mogu da verujem da mi je Džim daje da je snimim.'

„Kada sam je snimila, mislila sam da je niko neće puštati jer je predugačka - originalna verzija traje osam minuta.“

Međutim, četvorominutna radio-verzija osvojila je svet.

Balada je bila dve nedelje na prvom mestu britanske top-liste i četiri nedelje na vrhu američke liste hitova.

Posle toga Boni je nanizala još uspešnih hitova, među kojima su Holding Out for a Hero, It's a Heartache, Together i If You Were a Woman (And I Was a Man).

Getty Images Njen prepoznatljivi crveni kožni kostim oduševio je fanove, a Boni Tajler ga je nosila na koncertima tokom promocije albuma Faster Than the Speed of Night

Pevačica je čak tri puta bila nominovana za Gremi nagradu u kategoriji za najbolji ženski vokal – za singl Total Eclipse of the Heart, album Faster Than The Speed Of Night i singl Here She Comes.

Godine 2013. predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Pesmi Evrovizije.

Boni Tajler se našla na poslednjoj rođendanskoj listi odlikovanja kraljice Elizabete II 2022, a sledeće godine princ Vilijam joj je uručio orden za doprinos muzici.

„Odrasla sam u opštinskom stanu, nikada nisam mislila da ću dobiti orden“, rekla je 2023.

Iste godine objavila je autobiografiju pod nazivom Straight from the Heart.

„Bila sam veoma stidljiva devojčica, pa je put do mesta na kojem sam danas zaista neverovatan, a upravo o tome govorim u knjizi.

„Nisam mislila da će se ovako nešto dogoditi jednoj Gejnor iz Skuena“, rekla je.

Ove godine pesma koja ju je proslavila dostigla je milijardu slušanja na Spotifaju.

Na Jutjubu je prateći spot pregledan više od 1,3 milijarde puta.

Ni posle 43 godine izvođenja te pesme nije joj dosadila.

„Obožavam je“, rekla je.

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„Majka me je vaspitala da verujem u sebe“, rekla je prošle godine za BBC.

„Bila sam veoma stidljiva devojčica dok sam odrastala i išla u školu, ne bih progovorila ni reč pred nepoznatima.

„Ali uspela sam to da prevaziđem, jer volim da pevam.“

U tom intervjuu bilo je jasno da njena ljubav prema muzici i dalje ne jenjava.

Tada je upravo objavila novi singl Yes I Can , pesmu o pronalaženju unutrašnje snage i veri u sopstvene mogućnosti.

Prema pojedinim medijskim izveštajima, Boni i njen suprug Robert Saliven su posedovali 22 nekretnine širom sveta, iako su najviše boravili između Portugala i doma u Mamblsu, predgrađu Svonsija.

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Iako je poticala iz velike i muzikalne porodice, Boni Tajler i njen suprug Robert Saliven nikada nisu imali dece.

„Obožavam decu.

„Znate kako većina ljudi u avionu izbegava decu kao kugu? Ja nisam takva. Ja sam uvek u fazonu: 'Mogu li da sednem ovde?'“, rekla je za BBC Sound.

Otkrila je i da je sa 40 godina doživela spontani pobačaj.

„Predugo sam čekala, znate?

„Volela bih da sam ranije počela da razmišljam o tome, ali karijera je preuzela primat i stalno sam govorila: 'Sledeće godine, sledeće godine'.

„A onda to sledeće godine nije došlo sve dok nisam napunila 39.“

Posle gubitka trudnoće potpuno se posvetila poslu.

„Pokušavali smo još nekoliko godina, ali dobro smo, srećni smo.“

Iako je osvojila muzički svet i bila miljenica evropske publike, Boni Tajler će ostati upamćena kao velška zvezda koja nije čekala heroja da joj promeni život - već je sama postala heroina.

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(BBC News, 07.09.2026)