Polufinale Vimbldona Đoković - Siner: Kad se igra i šta kažu njih dvojica

BBC News pre 2 sata | Predrag Vujić - BBC novinar

REUTERS/Toby Melville Siner i Đoković na prošlogodišnjem Vimbldonu

Novak Đoković je u 39. godini dogurao do novog, 55. polufinala teniskog grend slema, što je za bilo kog sportistu u toj dobi vrhunsko dostignuće.

A do tog 55. polufinala najvećih teniskih turnira i 15. na Vimbldonu Đoković je stigao posle čak pet sati i 15 minuta provedenih na terenu protiv sjajnog Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, uzgred 15 godina mlađeg od Srbina.

Pokušajte da zamislite sebe da stojite pet sati, ne morate ni da potrčite.

Teško, zar ne?

Četvrti put u pet godina, dva sjajna tenisera igraće jedan protiv drugog na Vimbldonu.

Siner, trenutno prvi reket sveta, koji juri njegovo prvo finale grend slem turnira ove sezone, pokušaće da zaustavi Đokovićevu težnju ka njegovom 25. velikom trofeju u 39. godini.

Polufinalni duel Đokovića i Sinera biće repriza prošlogodišnjeg kada je Italijan pobedio.

Do ovogodišnjeg Australijan opena u januaru, Siner je imao niz od pet pobeda nad Đokovićem.

Upravo u Melburnu, turniru na kojem je Đoković osvojio 10 od njegovih 24 grend slem titula, Srbin je prekinuo Sinerovu seriju.

„To je najveći mogući izazov", rekao je Đoković novinarima o Sineru pred polufinalni okršaj na Vimbldonu.

„On je toliko kompletan igrač i toliko je napredovao da je... gde god da igrate sa njim, to je verovatno ultimativni izazov koji trenutno možete da imate u tenisu.

„(Karlos) Alkaraz i on, ali Siner je broj jedan. Takva vrsta kontinuiteta rezultata stvarno je nešto izvanredno“, kaže najtrofejniji svetski teniser o prepreci za finale Vimbldona.

Meč Đoković - Siner biće odigran u petak, 10. jula na Centralnom terenu.

Iako se očekivalo da počnu oko 14.30 sati po srednjeevropskom vremenu, organizatori su promenili satnicu.

Prvo će na teren drugi polufinalni par Aleksandar Zverev i Artur Furi (od 14.30), a potom sledi duel Đokovića i Sinera (negde oko 17 sati, u zavisnosti koliko bude trajao meč njihovih prethodnika).

Trenutni skor u međusobnim duelima je 6:5 za Sinera koji je do sada osvojio četiri grend slem titule.

Prošle godine je Siner rutinski slavio u polufinalu, ali Đoković skoro da nije ni postojao na terenu, pre svega zbog povrede u finišu četvrtfinalnog meča sa Flaviom Kobolijem.

„Siner brani titulu i podiže nivo igre svakim mečom. Biće sigurno svežiji i motivisan.

„Nadam da ću biti u stanju da igram i da se osećam bar onako kako je to bilo u četvrtfinalu", dodao je Đoković koji juri 25. grend slem titulu i osmu na Vimbldonu.

Razne povrede pratile su Đokovića poslednjih meseci, pa je sam zaključio: „Ne znam kad sam odigrao meč potpuno zdrav".

„Ne znam šta sutra donosi. Da budem iskren, videćemo. Još sam na turniru, još želim da napravim barem još jedan korak.

„Ali ovo je za mene bilo dobro kao finale“, rekao je posle pobede u epskom duelu sa Ože-Alijasimom.

Furi stopama Ivaniševića

REUTERS/Andrew Couldridge Britanska teniska senzacija Artur Feri

U drugom polufinalu igraće Nemac Aleksandar Zverev i britanska senzacija Artur Feri koji je u glavni žreb Vimbldona ušao zahvaljujući specijalnoj pozivnici, takozvanoj vajld kard.

Zverev i 23-godišnji Feri nikada do sada nisu igrali jedan protiv drugog.

Feri je u četvrtfinalu Vimbldona pobedio 10. tenisera sveta Flavija Kobolija.

Pre ove nedelje, Feri, 114. teniser sveta, nikada nije prošao dalje od drugog kola na jednom od glavnih turnira.

Postao je prvi igrač u muškoj konkurenciji sa 'vajld kard' koji je stigao do polufinala Vimbldona u poslednjih 25 godina.

Legendarni hrvatski teniser i nekedašnji Đokovićev trener, Goran Ivanišević jedini je u istoriji Vimbldona sa 'vajld kard' koji je stigao do ove faze engleskog turnira - i na kraju je osvojio titulu.

Zverev, kome će ovo takođe biti prvo polufinale Vimbldona, nije izgubio od igrača van prvih 100 od aprila 2024. godine.

Đoković je uvek gladan pobeda i trofeja

Svako ko je makar ovlaš pratio Đokovićevu karijeru zna da je njegova težnja ka uspesima, pobedama i istoriji nezasita.

Upravo tom željom i odlučnošću, čovek koji je bio broj 1 na ATP rang listi zapanjujućih 428 nedelja u njegovoj karijeri, obarao je mnoge rekorde.

Đoković ima dva dana da odmori telo za duel sa Sinerom i odgovori na veliki izazov.

Ali Srbin je upravo to uradio na ovogodišnjem Australijan openu, pobedivši dvostrukog branioca titule u pet setova.

„Bilo je to veoma dugo polufinale protiv Sinera, ali postoji razlika i razlika u podlozi.

„Bio je to prvi veliki turnir u godini za mene, kada sam bio svežiji, posle nekoliko meseci pauze i priprema“, rekao je Đoković.

„Sada je malo drugačije. Ali ipak, vidim ovo kao još jedan sjajan, istorijski nastup za mene na grend slemovima. To je ono što je najvažnije, iskreno.

„Još pokušavam da dokažem sebi i drugima da sam u stanju da se takmičim sa najboljim igračima na svetu i da ih pobedim na najvećoj sceni.

„To sam uradio u Australiji. To sam uradio ovde“, rekao je Đoković.

Reuters/Marko Đurica

Ali ovo je bitan, ključni meč i za Sinera.

Bila je to istorijska sezona za 24-godišnjaka, koji je osvojio svih pet ATP Masters 1000 turnira 2026. godine.

U Madridu je postao prvi igrač koji je osvojio pet uzastopnih Masters 1000 titula, a u Rimu je osvojio njegovu šestu zaredom.

Ali prvi nosilac Vimbldona nije stigao do velikog finala ove godine posle niza plasmana u finale na pet uzastopnih grend slem turnira.

„Svaki meč je drugačiji, svaki duel zaista ima svoju priču. Pogotovo kada igrate na ovakvoj podlozi, ako imate loš dan za servis ili ne osećate lopticu baš dobro, biće veoma, veoma teško“, rekao je Siner.

„U svakom slučaju, srećan sam što sam opet u polufinalu. Srećan sam što ću se boriti za svaku lopticu, pa ćemo videti.“

Servis će se pokazati ključnim.

Kao što je Đoković pokazao u taj-brejku poslednjeg seta protiv Ože-Aliasima, on i dalje ima sposobnost da pređe u „režim zaključavanja“ sa osnovne linije.

Veliko pitanje će biti da li će mu Siner dozvoliti da se smiri u takvom ritmu.

Prvi nosilac zna težinu izazova koji je pred njim.

„On je toliko puta osvajao ovaj turnir i tačno zna kako da mu pristupi.

„Radujem se meču“, kaže Siner, prenosi ATP sajt.

REUTERS/Marko Đurica

Novčane nagrade na Vimbldonu

Šampioni Vimbldona u muškom i ženskom singlu 2026. godine osvojiće po 3,6 miliona funti (oko 4,2 miliona evra), što je povećanje od 600.000 funti (oko 700.000 evra) u odnosu na prošlu godinu.

Ukupan nagradni fond turnira iznosi 64,2 miliona funti (oko 75 miliona evra), a ta cifra je podeljena na sve runde takmičenja.

Ukupan nagradni fond Vimbldona povećan je za više od 10 miliona funti (11,7 miliona evra) u odnosu na prošlu godinu.

Plasman u prvu rundu takmičenja u muškom ili ženskom singlu doneo je igračima 80.000 funti (93.000 evra).

Nagrada za plasman u 2. kolo je 126.000 funti (oko 148.000 evra).

Prolazak dalje od toga i plasman u poslednjih 32 igrača donosilo je 185.000 funti (217.000 evra), dok je prolaz među poslednjih 16 vredeo 300.000 funti (351.000 evra).

Plasman u četvrtfinale doneo je teniserima 480.000 funti (562.000 evra), a za pobedu u toj rundi i plasman u polufinale igrači su zaradili 900.000 funti (nešto više od milion evra).

Završetak kao drugoplasirani u jednom od pojedinačnih takmičenja vredi 1,8 miliona funti (oko dva miliona evra).

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(BBC News, 07.09.2026)