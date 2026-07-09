'Snažno smo udarili', kaže Tramp, Iran poručuje 'kršenje sporazuma nije besplatno'

BBC News pre 18 minuta | Emi Voker i Tabi Vilson

REUTERS/Jonathan Ernst

Iako su 18. juna potpisali sporazum o primirju, Sjedinjene Američke Države (SAD) i Iran nastavili su sukob.

Američka vojska tvrdi da je u drugom talasu napada na Iran 9. jula pogodila 170 meta.

U najnovijem američkom napadu, drugom u 48 sati, stradalo je troje ljudi, izvestili su iranski državni mediji.

Eksplozije su se čule u oblastima duž južne obale države, a pogođena su i ostrva u Zalivu pod kontrolom Teherena, pišu tamošnji mediji.

„Snažno smo udarili, SAD su vojno pobedile, a ostalo im je malo", poručio je Donald Tramp, američki predsednik, vrativši se sa NATO samita u Turskoj.

Prethodno je izjavio da je Iran tražio sporazum, ali da „ne zna da li su dostojni da ga sklope i da li će ga poštovati“.

Teheran se nije javno oglašavao povodom najnovijih Trampovih tvrdnji.

Iranska vojska saopštila je da je dronovima ciljala američke vojne lokacije u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu kao „nastavak“ napada na baze SAD-a u regionu.

Reč je o „prvoj fazi odgovora protiv američkog kršenja sporazuma“, upozorivši da će proširiti napade na druge baze u regionu ako se „agresija“ nastavi.

Amerika „još nije naučila da maltretiranje i kršenje obećanja više nisu besplatni“, poručio je ranije Mohamed Bager Galibaf, glavni iranski pregovarač sa SAD.

Iranska vojska je dan ranije saopštila da je osam njenih vojnika stradalo u američkom napadu.

U međuvremenu je došlo i do „dramatičnog“ pada broja brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz, izjavio je Fil Belčer, pomorski direktor u Intertanku, međunarodnoj organizaciji za nezavisne vlasnike tankera za BBC.

SAD su pokrenule „moćne“ udare na Iran 8. jula kao odgovor na prethodne napade na tri naftna tankera u Ormuskom moreuzu.

Pogođene su desetine meta, među kojima je više od 60 malih čamaca Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC), saopštila je američka Centralna komanda ( Centcom ) 7. jula.

Teheran nije direktno preuzeo odgovornost za napade na tankere koji su doveli do novih američkih udara.

Američki napadi su kršenje memoranduma SAD-a i Irana potpisanog u junu, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova, upozorivši da će Teheran „preduzeti odlučne mere“.

FILIP SINGER/POOL/EPA/Shutterstock Generalni sekretar NATO Mark Rute i Tramp na samitu u Ankari

'Pregovori sa Iranom su gubljenje vremena, oni su ološ': Tramp

Retorika američkog predsednika se od početka rata često menjala: od tvrdnji o pobedi, preko pretnji uništenjem iranske civilizacije, pa sve do podrške nastavku pregovora.

Tokom NATO samita u Ankari, glavnom gradu Turske, poručio je da je prekid vatre SAD i Irana „završen“.

„Ne želim više da imam posla sa njima, oni su ološ“, kaže on.

„Oni su bolesni ljudi, ludaci. Oni su zlobni, nasilni ljudi. Da imaju nuklearno oružje, upotrebili bi ga.

„Što se mene tiče, gotovo je“, rekao je Tramp.

„Samo je gubljenje vremena baviti se njima“, nastavio je Tramp, nazivajući sadašnje iranske vođe „lažovima“.

Rekao je i da pregovarači mogu da nastave da razgovaraju, ali da „misli da samo gube vreme“.

Pogledajte snimak: Požari posle američkih napada na Iran

SAD su ranije upozorile da će biti posledica zbog napada na tri tankera, nazvavši taj čin „potpuno neprihvatljivim“.

Pored 60 malih čamaca, Amerikanci su pogodili i iranska mesta za lansiranje raketa i komandne centre, saopštila je vojna komanda, ali nije otkrila lokacije ciljeva.

Do napada je došlo „kako bi se otklonili udari na trgovačke brodove sa posadom nevinih pojedinaca na međunarodnom pomorskom putu“, kažu iz SAD.

Pre udara, američko Ministarstvo finansija je povuklo izuzeće kojim su privremeno ukinute sankcije za iransku naftu, što je bila jedna od tačaka memoranduma o razumevanju koji su Vašington i Teheran potpisali sredinom juna.

Za iransko Ministarstvo spoljnih poslova ovim napadima je prekršen memorandum.

To dokazuje „nepoverljivost, nedoslednost i nepouzdanost“ američke vlade, kažu iranske vlasti.

Teheran će „preduzeti sve neophodne mere da bi zaštitio sopstvene nacionalne interese i nacionalnu bezbednost“, poručili su.

Katar i Saudijska Arabija tvrde da su pogođeni i njihovi tankeri dok su bili blizu ili su prolazili kroz Ormuski moreuz.

Za to su okrivili Iran.

Madžed Al Ansari, portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova, smatra da je Iran „potpuno odgovoran“ za očigledan ciljani napad na brod 'Al-Rekajat' dok je prolazio blizu moreuza.

Teheran je ciljao i saudijski tanker 'Vadijan' dok je prolazio moreuz, napisalo je njihovo Ministarstvo spoljnih poslova na društvenim mrežama.

Optužbe Katara su „suprotne principu dobrosusedstva“, poručio je Ismail Bagai, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

Komercijalni brodovi koji plove rutama, a ne koordiniše ih Iran ili manipulišu praćenjem broda, suočavaju se sa rizikom od sudara i ometaju napore Teherana da „olakša bezbedan tranzit“ kroz moreuz.

Britanska vojna agencija zadužena za bezbednost na moru i komunikaciju sa trgovačkim brodovima (UKMTO) saopštila je da je tanker koji je prolazio kroz moreuz prijavio 6. jula da je došlo do požara posle udara projektila nepoznatog porekla.

Pogledaje šta su Iranci rekla o Ormuskom moreuzu za BBC

U utorak, 7. jula dva tankera su prijavila probleme.

Jedan je pogođen pri izlasku iz moreuza, ali je uspeo da nastavi ka sledećoj luci, a drugi je prijavio manju štetu, saopšteno je iz UKMTO-a.

Uoči novih napada, američki zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, insistirao je da će pregovarači SAD-a nastaviti da rade u „dobroj veri“ kako bi se postigao konačni sporazum sa Iranom.

Napredak je ostvaren u junu kada su SAD i Iran usaglasili memoranduma o razumevanju od 14 tačaka.

Cilj je bio produžetak prekida vatre i okončanje sukoba „na svim frontovima“.

Kao deo sporazuma, Iran i Oman treba da vode razgovore „kako bi definisali buduće upravljanje" Ormuskim moreuzom i pružaju pomorskih usluga.

Tokom sukoba, Iran je nastojao da potvrdi sopstveni suverenitet nad Ormuskim moreuzom, između ostalog i osnivanje „Persijske uprave za moreuz“ koja bi, kako je saopštio, davala „dozvole za bezbedan prolaz“.

Prema sporazumu sa SAD-om, moreuzom bi na kraju trebalo da upravlja Iran u koordinaciji sa Omanom, što bi uključivalo i moguće „naknade za usluge“ za brodove koji prolaze kroz plovni put, pisala je iranska novinska agencija Fars.

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(BBC News, 07.09.2026)