ANEM: Hitno prekinuti sa targetiranjem novinarki lokalnih medija na Informeru'

Beta pre 1 sat

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je danas targetiranje novinarki lokalnih medija na svim platformama Informera i pozvala nadležne institucije i organizacije da osude takve napade.

Kao poslednji primer, ANEM navodi javno targetiranje Selme Kolašinac, studentkinje i novinarke redakcije Mahala iz Novog Pazara.

"U tekstu Informera ona je označena kao 'jedna od organizatorki blokada iz Novog Pazara', dok je njeno učešće u obrazovnom programu Memorijalnog centra Srebrenica predstavljeno kao deo 'sramne predstave' i 'napada na Srbiju'", naveo je ANEM.

Prethodno su, kako se navodi, na televiziji istog medija novinarke Darija Ranković iz redakcije Kolubarske i Slavice Vujanac iz portala vamedia.info optužene za "rušenje države", "reketiranje" i "ucenjivanje", bez ponuđenih dokaza, uz prikazivanje njihovih fotografija i uvrede na osnovu fizičkog izgleda.

Ranković i Vujanac u emisiji su optužene da od državnih institucija "uzimaju pare za rušenje države" jer se pojedina lokalna javna preduzeća reklamiraju na ovim portalima.

"Voditeljka Andrea Veskov je, obraćajući se direktorima i rukovodiocima državnih institucija, pitala 'da li ste normalni' i 'do kada mislite da finansirate ovakve stvari' iz budžeta, tvrdeći da se time finansira 'propast države'", naveo je ANEM.

Dodao je da su u emisiji iznete i tvrdnje da lokalni funkcioneri i rukovodioci plaćaju "ozbiljan reket" ovim medijima za "mesečni mir".

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da se lokalni funkcioneri "šlihtaju i plaćaju reket tim opozicionim medijima" kako oni ne bi pisali o njima, već "da napadnu Vučića", nakon čega je voditeljka optužila novinarke da su išle "od firme do firme" i "bukvalno ucenjivale i pretile ljudima", a potom pozvala nadležne organe da se "što pre pozabave ovom temom".

"Znam da fotografija koju ćete videti u nastavku nije prijatna za oči, ali treba da znamo ko je Darija Ranković", rekla je voditeljka, naveo je ANEM, dodajući da su se mogli čuti i uvredljivi komentari.

Predsednik Upravnog odbora ANEM-a Veran Matić istakao je da Informer i drugi tabloidi svojim programima i tekstovima najviše ugrožavaju bezbednost novinara i posebno novinarki.

"Pored laži, iskonstruisanih optužbi, diskreditacije, novinarke su izložene i napadima u vezi sa polom, mizoginiji, izložene uvredama, targetiranju i proganjanju. Medijska zajednica mora solidarnošću da zaštiti novinarke i da profesionalnim izveštavanjem osuđuje ovakvo ponašanje ovih fabrika laži i govora mržnje", poručio je Matić.

(Beta, 09.07.2026)