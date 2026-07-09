Milošević (SSP): Zašto je ponovo dozvoljen transport amonijaka na deonici Niš-Dimitrovgrad

Beta pre 1 sat

Poslanice Stranke slobode i pravde Jelene Milošević kazala je danas na sednici Skupštine Srbije da je ponovo dozvoljen transport amonijaka na deonici pruge Niš-Dimitrovgrad, nakon što je zabranjen posle prevrtanja vagona i curenja amonijaka kod sela Staničenje blizu Pirota u decembru 2022. godine. kada je život izgubilo dvoje ljudi a preko 50 se javilo lekaru zbog simptoma trovanja amonijakom.

"Zabrana je trebalo da važi do završetka rekonstrukcije pruge Niš-Dimitrovgrad, jer je po zvaničnim izveštajima pruga u katastrofalnom stanju. Rekonstrukcija nije završena, stiglo se do sela Crvena reka kod Bele Palanke, a nisu urađeni ni dekovi pruge na stanicama, mostovima i pružnim prelazima", kazala je ona.

Postavila je pitanje ministarski građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandri Sofronijević zašto se dozvoljava transport amonijaka ako pruga nije završena.

“U telegramu koji je poslat 7. jula stanicama od Niša do Dimitrovgrada da se ponovo dozvoljava transport amonijaka navedeno je deset uslova koje železnički prevoznici moraju da ispune kako bi mogli da obavljaju prevoz ove opasne materije. Koji su to uslovi sada ispunjeni i na osnovu kojih stručnih analiza i tehničkih pokazatelja je zaključeno da su sada ispunjeni uslovi za ponovno odobravanje prevoza amonijaka? Šta se to promenilo u odnosu na 2022. godinu?", upitala je Milošević.

Dodala je da u telegramu piše da se transport amonijaka ponovo dozvoljava na zahtev privrednih subjekata pa je zatražila da se objavi koji su to privredni subjekti važniji od ljudskih života i ko će biti odgovoran ukoliko zbog puštanja u transport amonijaka pre vremena opet dođe do akcidenta.

"Ovo je igranje sa ljudskim životima zarad zadovoljavanja nečijih interesa. Čijih?, upitala je Milošević.

Navela je da je u junu teretni voz iskliznuo iz šina kod Stevanca na pruzi Niš-Beograd i "bukvalno preorao više od kilometar pruge".

"Zvanična verzija kaže da se iskliznuće desilo zbog 'sunčane krivine'. Pitaju železničari ministarku koja je to sunčana krivina u 5 časova ujutru, kad je voz iskliznuo. Sunčana krivina je fenomen do koga dolazi kada se zbog visoke temperature šine bukvalno krive", kazala je Milošević.

Od ministarke je zatražila odovor na pitanje da je do iskliznuća došlo jer je jedan od vagona bio pretovaren jer je u njemu bilo 10 tona gvožđa više od dozvoljenog i da li je tačno da taj vagon i sad stoji u Braljini.

“Železnica vam se raspada a vi sprovodite istrage ko od zaposlenih komunicira sa mnom. Pravite spiskove ko ide na miting, ko ne ide, ko će da glasa za SNS i koga će još da povede na glasanje. O tome sam već govorila, imam i dokaze, snimke i izjave radnika, imena ljudi koji zaposlene popisuju. Ima li nadležnih da se time pozabave", rekla je Milošević.

(Beta, 09.07.2026)