Beta pre 30 minuta

U Skupštini Srbije danas oko 10 časova nastavljeno je vanredno zasedanje na kojem narodni poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone.

Prethodno je završena objedinjena rasprava o 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Predlog zakona o roditelju-negovatelju i Predlog zakona o oružju i municiji.

Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim medijima.

Poslanici razmatraju i izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Predlog zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

Osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije počelo je u ponedeljak, 6. jula.

(Beta, 09.07.2026)