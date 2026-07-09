Nikezić (SSP): Vučić predizbornim merama pokušava da spasi poljuljan rejting

Beta pre 50 minuta

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić predizbornim merama pokušava da spasi sopstveni rejting.

"Vučić prvo zaduži sve građane Srbije za nove tri milijarde evra, a onda kaže da će delom tih para 'obradovati sve punoletne građane, i to sa sredstvima koja nisu iz budžeta'. Naravno da sredstva nisu iz budžeta, kada para u srpskom budžetu nema", naveo je Nikezić u saopštenju.

Dodao je da se to vidi po "zjapećoj budžetskoj rupi" od 100 milijardi dinara za pet meseci 2026. godine, što je, kako je naveo, 38 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

On je istakao da Vučićev režim "ništa nije ni zaradio, ni uštedeo".

"Srpske finansije se raspadaju, a Vučić očajničkim predizbornim merama samo pokušava da spasi rejting poljuljan kriminalnim dilovima, rasprodajom prirodnih resursa i korupcijom koja ubija", poručio je Nikezić.

Dodao je da građani Srbije nisu na prodaju i da ne nasedaju na "jeftine predizborne trikove koje svi zajedno finansiramo".

"(Građani) znaju da neće živeti bolje dok ne smenimo Vučićev kriminalni režim", naveo je Nikezić.

Istakao je da je zato SSP izneo plan "Srbija posle Vučića" u kojem je predstavljeno šta treba da se uradi u prva 24 časa, u prvih 100 dana i prvih šest meseci, kako bi se iz korena promenio "sistem kojim uništavaju našu zemlju".

(Beta, 09.07.2026)