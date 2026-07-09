Opozicija traži blaže kriterijume za sticanje statusa roditelj-negovatelj

Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana (PSG) rekao je da treba omogućiti da status negovatelja može da stekne i punoletno lice koje nije najbliži srodnik, ali najmanje šest meseci živi u zajedničkom domaćinstvu sa licem kom pruža pomoć i negu.

"Mi dajemo prvenstvo porodici, ali omogućavamo da status dobije i drugo punoletno lice koje kontinuirano učestvuje u pružanje nege. Realan život prevazilazi normativno rešenje koje status vezuje isključivo za bliske srodnike", kazao je Grbović.

Poslanica Tatjana Pašić iz Stranke slobode i pravde (SSP) ocenila je da nije pravedno što predlog zakona predviđa da status roditelj-negovatelj mogu da steknu samo roditelji dece kojima je utvrđeno pravo na uvećani dodatak.

Po njenim rečima, oko 37.000 ljudi prima naknadu za tuđu negu, a pravo na status roditelj-negovatelj dobiće samo 3.270 roditelja.

"Oko 50.000 ljudi ima potrebu za tom naknadom. Zato nije dobro što je uvećana tuđa nega jedan od eliminacionih kriterijuma za sticanje statusa. Diskriminišete ogroman broj dece sa smetnjama", kazala je poslanica.

Po njenim rečima, sva deca treba da imaju isto pravo i zato je važno da zakon koji čekaju 13 godina "ispuni svrhu i smisao".

Ivana Rokvić iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) optužila je vlast da donosi taj propis zbog skupljanja političkih poena.

Kazala je da naknada od 65.000 dinara nije dovoljna da se pokriju sve potrebe dece sa smetnjama.

Tatjana Marković Topalović iz stranke Srbija centar (SRCE) kazala je da treba izmeniti odredbu kojom se roditeljima-negovateljima zabranjuje svaki vid rada.

"Nije u redu da sprečavate roditelje-negovatelje da rade, ako za to postoje uslovi. Kršite Zakon o radu i Zakon o socijalnoj inkluziji", kazala je poslanica.

Po njenim rečima, svaki građanin ima pravo da radi, a poverenik za ravnopravnost Milan Antonijević se složio sa tim i kritikovao tu odredbu predloženog zakona.

Natalija Stojmenović iz Zeleno-levog fronta (ZLF) rekla je da treba omogućiti rad od kuće ako to ne ugrožava negu deteta.

Kazala je da ne treba prepreka za sticanje statusa da bude adresa ili starosna granica te da vlast treba da ublaži kriterijume i pojednostavi procedure.