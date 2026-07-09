Pavel: Ukrajina ima još dva meseca da natera Rusiju na mirovne pregovore
Predsednik Češke Petr Pavel upozorio je danas da Ukrajina na bojnom polju a zapadni saveznici preko pomoći i diplomatije, imaju "dva poslednja meseca" da pojačaju pritisak na Rusiju i nateraju je da obnovi mirovne pregovore, pošto posle eventualnih ruskih izbora u septembru, preti nova eskalacija.
Češki predsednik je tom listu posle samita NATO u Ankari kazao da Ukrajina i zapadni saveznici sada imaju sve šanse za pritisak na Rusiju ali da taj "prozor prilika" može da se zatvori za dva meseca.
"U septembru će u Rusiji biti parlamentarni izbori. Predsednik (Rusije Vladimir) Putin najverovatnije neće objaviti mobilizaciju pre izbora ali kad se završe taj prozor može da se zatvori", kazao je Pavel.
Češki predsednik je dodao da je Rusija trenutno suočena sa ogromnim domaćim problemima i izazovima.
"Rusko društvo se sve više protivi ratu. Predsednik Putin će imati teškoće da sačuva red u zemlji a ako se taj pritisak nastavi i ako Ukrajina bude u stanju da efikasno napada ciljeve u dubini teritorije Rusije to će stvoriti uslove da Rusija bude sklonija pregovorima", rekao je Pavel.
On je dodao da treba ubediti Rusiju da nema izbora do da pregovara jer samo u pregovorima može nešto da dobije, umesto da trpi gubitke nastavljanjem rata.
(Beta, 09.07.2026)