Poslanici postavljali pitanja o zakonu o roditeljima negovateljima, Zmaj Jovinoj gimnaziji i Piculi

U Skupštini Srbije danas je nastavljena sednica na kojoj poslanici raspravljaju o više predloženih zakona. Pre početka rasprave o amandmanima, poslanici su postavljali pitanja nadležnim institucijama i ministrima.

Poslanica Srbija centra (SRCE) Tatjana Marković Topalović postavila je pitanje ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milici Đurđević Stamenkovski zašto nisu uvažene sugestije poverenika za zaštitu ravnopravnosti u vezi sa Predlogom zakona o roditeljima-negovateljima.

"Poverenik je rekao da zakon ne valja i da ne može da ide u proceduru", poručila je Marković Topalović.

Ona je postavila pitanje i ministru prosvete Dejanu Vuku Stankoviću kako je reagovalo Ministarstvo prosvete na drastičan pad interesovanja učenika za Zmaj Jovinu gimnaziju u Novom Sadu, kao i kakva je sudbina nastavnika i profesora koji su izgubili fond časova zbog malog broja upisanih učenika.

Ministra finansija Sinišu Malog pitala je "da li mu je poznato odakle su finansirani bilbordi, natpisi 'Srbija pobeđuje', nalepnice, štampa, plakati i plakat na Palati Albanija u Beogradu".

"Da li je došlo do uzurpacije javnih prostora u više gradova bez tendera", pitala je Marković Topalović.

Na tu temu, poslanica je postavila i pitanje ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandri Sofronijević - da li zna da su akcije bojenja, ispisivanja grafita i parola na javnim putevima "golo kršenje zakona".

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević pitala je ministra sporta Zorana Gajića i ministarku Sofronijević ko je doneo odluku da se zemljište na Autokomandi u Beogradu namenjeno sportu prenameni za komercijalnu izgradnju i ko odlučuje o resursima svih građana.

"Ako se vrednost državnog zemljišta povećava njegovom prenamenom, ko će ostvariti profit i da li će taj profit biti usmeren u javni interes ili će završiti u privatnim rukama", pitala je Đorđević.

Ona je upitala i da li je, pored velikih troškova za izgradnju nacionalnog stadiona, reč o "još jednoj privatizaciji javnog dobra - zemljišta na kojem se nalaze stadioni Crvene zvezde i Partizana".

"Ljubav građana prema najvećim sportskim klubovima ne sme biti izgovor za netransparentne poslove kakvima ste vi skloni", poručila je Đorđević.

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Snežana Rakić postavila je pitanje ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru u vezi sa radom Doma zdravlja Rekovac u periodu prethodnog rukovodstva.

"Da li je tačno da su se godinama organizovali ginekološki pregledi van registrovane zdravstvene ustanove, u tzv. prikolici, i da su takvi pregledi finansirani kroz sistem javnog zdravstva? Ako jesu, ko je to dozvolio? Ko je proveravao uslove u kojima su žene pregledane", pitala je Rakić.

Ona je upitala i da li je tačno da je u istoj ustanovi godinama funkcionisala radiološka služba bez radiologa.

"Ako je makar deo ovih navoda tačan, govorimo o mogućem urušavanju osnovnih principa funkcionisanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti i o sistemu u kojem zakon očigledno nije isti za sve", poručila je Rakić.

Poslanik Socijalističke partije Srbije (SPS) Marko Milošević postavio je pitanje Vladi Srbije da li trenutno razmatra sveobuhvatno reformisanje osnovnog i srednjeg obrazovanja.

"Deca, s jedne strane, uče gomilu stvari koje obogaćuju njihovo znanje i opštu kulturu, ali s druge strane, mi njih ni na koji način ne spremamo za to šta će biti onog dana kada budu bili samostalni građani", rekao je Milošević.

Prema njegovim rečima, posledica toga je "paušalno ocenjivanje političkih događaja i paušalno ocenjivanje tržišnih pojava".

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Milimir Vujadinović zatražio je od Ministarstva za evropske integracije da Evropskom parlamentu prosledi pitanje da li će predsednica EP pokrenuti inicijativu za smenu izvestioca za Srbiju Tonina Picule.

"Jasno je da je opredeljenje vlasti u Srbiji punopravno članstvo u Evropskoj uniji i o tome nema rasprave. Međutim, postoji prepreka koja se zove Tonino Picula jer su izveštaj koji je podneo Evropskom parlamentu i njegovo delovanje duboko opterećeni subjektivnim stavovima, koji su dodatno opterećeni njegovom ratnom prošlošću", rekao je Vujadinović.

Dodao je da je njegova želja da se vrati poverenje građana u institucije Evropske unije i da se poveća procenat građana koji podržava članstvo Srbije u EU.

"Ovakvim delovanjem Tonina Picule taj posao ide dosta teško", poručio je Vujadinović.

Lukić rekao da Zakon o oružju i municiji izgleda kao da su ga pisale žene, dobio opomenu Brnabić

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrekla je danas opomenu poslaniku pokreta Mi snaga naroda Branku Lukiću, nakon što je tokom rasprave po amandmanima na Zakon o oružju i municiji, kazao da mu deluje kao da su taj zakon pisale žene, zbog čega je kasnije uputio izvinjenje.

Lukić je ukazao na to da je u predloženom zakonu razdvojeno skladištenje punjene i fabričke municije, ističući da tu ne postoji razlika i da to ne bi trebalo da bude razdvojeno u zakonu.

"Verujte mi da ovo kao da je pisao neko, ne verujem da je to gospodin (v.d. sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova MUP Veljko) Odalović pošto on ima previše znanja. Ovo kao da su pisale žene, uz svo dužno poštovanje ženama, koje nikada nisu videle...", kazao je Lukić.

Brnabić ga je prekinula i kazala da ne zna šta je njegov problem sa ženama i izrekla mu opomenu zbog toga.

Poslanik Lukić je potom dodao da mu predsednica parlamenta nije dozvolila da završi i da nije mislio na "žene koje se bave sportom ili su lovci".

"Ali je činjenica da u MUP-u kao referenti uglavnom rade žene, koje osećaju odvratnost prema oružju, što je normalno. Ali je činjenica i zašto sam napravio tu distinkciju", ocenio je Lukić.

Brnabić mu je potom predložila da se vrati na amandman, a ne ko ga je pisao, kako ne bi dobio i drugu opomenu.

"Kakav skandal, neshvatljivo. Da čujemo u Narodnoj skupštini amandman da je zakon kao da ga je pisala žena. Sram vas bre bilo (...) Možda da sednete sa narodnom poslanicom Ivanom Rokvić ili Slavicom Radovanović, pa da vam objasne nešto o oružju", rekla je Brnabić.

Izvinjenje ženama koje rade u MUP-u, nakon govora Lukića, uputio je i ministar pravde Nenad Vujić.

I sam Lukić je kasnije tokom sednice uputio izvinjenje svim ženama i svim poslanicama u Skupštini "zbog svog neumesnog govora".