Radnici Folksvagena širom Nemačke protestovali zbog plana kompanije da ukine 100.000 radnih mesta

Beta pre 2 sata

Radnici Folksvagena širom Nemačke protestovali su zbog plana kompanije da ukine 100.000 radnih mesta, piše britanski list Gardijan.

Sindikat IG Metal je organizovao demonstracije u kojima su učestvovali sindikalni poverenici i članovi sindikalnih veća ispred 17 fabrika najvećeg evropskog proizvođača automobila i njegovog sedišta u Volfsburgu.

Uticajni sindikat je poručio izvršnom direktoru Oliveru Blumeu da ne može da "na radnu snagu prebaci odgovornost za neuspehe poslednjih godina".

Predsednica sindikata Kristijan Bener rekla je da su protesti poslali jasan signal upravnom odboru, od koga je zaraženo da danas prvi put preispita plan za ukidanje radnih mesta.

Demonstracije su bile održane kod fabrika koje proizvode automobile za Folksvagen i druge brendove u proizvodnoj grupi, uključujući Audi, Porše i proizvođače kamiona i autobusa Man.

Naseverozapadnom gradu Osnabriku, koja zapošljava oko 2.000 ljudi.

Vođa sindikata IG Metal u Folksvagenovoj fabrici u Osnabriku Stefan Soldanski rekao je da želi direktne odgovore kompanija o planovima.

"Potrebna nam je budućnost za našu fabriku u Volfsburgu, ali i za sve ostale fabrike. Samo upravni odbor može da garantuje", rekao je Soldanski lokalni mediji.

Portparol Folksvagena je rekao da se kompanija bori za dugoročni opstanak i dodao da on razume zabrinutost zaposlenih: "Shvatamo da su radnici zabrinuti za budućnost naše kompanije. Izvršni odbor i nadzorni odbor dele tu zabrinutost u vezi sa budućnošću Folksvagen grupe".

Sa više od 650.000 zaposlenih širom Nemačke i oko 3 miliona zaposlenih direktno i indirektno u automobilskoj industriji zemlje, sastanak upravnog odbora Folksvagena smatra se velikim testom za budućnost nemačke ekonomije.

(Beta, 09.07.2026)

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