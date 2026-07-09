SAD pokrenule nove vazdušne udare na Iran: Teheran uzvratio napadima na Bahrein, Kuvajt i Katar

Beta pre 1 sat

SAD su rano jutros izvele nove vazdušne udare na Iran, a Teheran je odgovorio gađajući Bahrein, Kuvajt i Katar, čime je dodatno eskalirao sukob koji je ponovo doveo u pitanje privremeni sporazum namenjen okončanju rata u Persijskom zalivu.Napadi su usledili nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da su nedavni iranski napadi na brodove u Ormuskom moreuzu označili kraj krhkog primirja postignutog memorandumom o razumevanju koji je podrazumevao i obustavu daljih medjusobnih mapada kako bi se otvorila vrata za mirovne pregovore.

SAD su juče pogodile više vojnih objekata i lučkih postrojenja nakon što je Iran napao nekoliko trgovačkih brodova kod obale Omana, što je tada takođe izazvalo iransku odmazdu.

Međutim, čini se da su napadi danas bili znatno obimniji. Sirene za uzbunu oglasile su se najmanje dva puta u Bahreinu, gde se nalazi sedište Pete flote američke mornarice.

Za sada nema informacija o eventualnoj šteti u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru nakon napada za koje je odgovornost preuzela iranska vojska.

U Iranu je u dva dana američkih vazdušnih udara ubijeno najmanje 14 osoba, dok je još 78 osoba ranjeno, saopštilo je danas iransko Ministarstvo zdravlja u prvom zbirnom izveštaju o žrtvama.

Centralna komanda američke vojske saopštila je da je gađala oko 90 ciljeva širom Irana i objavila crno-bele snimke za koje tvrdi da prikazuju napade na pistu jednog aerodroma i raketne lansere.

"Američke snage ostaju budne, ubojite i spremne da izvrše operacije koje naredi vrhovni komandant", navodi se u saopštenju.

Tvrde da su udari imali za cilj da dodatno oslabe sposobnost Irana da "ugrožava slobodu plovidbe" kroz Ormuski moreuz, kojim je pre početka rata, izazvanog američkim i izraelskim napadima 28. februara, prolazila petina svetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

(Beta, 09.07.2026)