SAD pokrenule nove vazdušne udare na Iran, Teheran uzvratio napadima na Bahrein, Kuvajt i Katar

Beta pre 1 sat

 SAD su rano jutros izvele nove vazdušne udare na Iran, a Teheran je odgovorio gađajući Bahrein, Kuvajt i Katar, čime je dodatno eskalirao sukob koji je ponovo doveo u pitanje privremeni sporazum namenjen okončanju rata u Persijskom zalivu.Napadi su usledili nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da su nedavni iranski napadi na brodove u Ormuskom moreuzu označili kraj krhkog primirja postignutog memorandumom o razumevanju koji je podrazumevao i obustavu daljih medjusobnih mapada kako bi se otvorila vrata za mirovne pregovore.

SAD su juče pogodile više vojnih objekata i lučkih postrojenja nakon što je Iran napao nekoliko trgovačkih brodova kod obale Omana, što je tada takođe izazvalo iransku odmazdu.

Međutim, čini se da su napadi danas bili znatno obimniji. Sirene za uzbunu oglasile su se najmanje dva puta u Bahreinu, gde se nalazi sedište Pete flote američke mornarice.

Za sada nema informacija o eventualnoj šteti u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru nakon napada za koje je odgovornost preuzela iranska vojska.

U Iranu je u dva dana američkih vazdušnih udara ubijeno najmanje 14 osoba, dok je još 78 osoba ranjeno, saopštilo je danas iransko Ministarstvo zdravlja u prvom zbirnom izveštaju o žrtvama.

Centralna komanda američke vojske saopštila je da je gađala oko 90 ciljeva širom Irana i objavila crno-bele snimke za koje tvrdi da prikazuju napade na pistu jednog aerodroma i raketne lansere.

"Američke snage ostaju budne, ubojite i spremne da izvrše operacije koje naredi vrhovni komandant", navodi se u saopštenju.

Tvrde da su udari imali za cilj da dodatno oslabe sposobnost Irana da "ugrožava slobodu plovidbe" kroz Ormuski moreuz, kojim je pre početka rata, izazvanog američkim i izraelskim napadima 28. februara, prolazila petina svetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

(Beta, 09.07.2026)

Povezane vesti »

Iran odbacuje obrazloženje SAD za napade: „Lažni izgovor“ za udare tokom primirja

Iran odbacuje obrazloženje SAD za napade: „Lažni izgovor“ za udare tokom primirja

Insajder pre 10 minuta
(VIDEO) Eskalacija sukoba: Iran odgovara na nove vazdušne napade SAD, gađane i zalivske države

(VIDEO) Eskalacija sukoba: Iran odgovara na nove vazdušne napade SAD, gađane i zalivske države

N1 Info pre 30 minuta
Iran koristi Ormuski moreuz za pritisak na SAD

Iran koristi Ormuski moreuz za pritisak na SAD

Dojče vele pre 30 minuta
Iran zasuo projektilima američke baze: Sirene za vazdušnu opasnost zavijaju u više država, stigla pretnja Trampu

Iran zasuo projektilima američke baze: Sirene za vazdušnu opasnost zavijaju u više država, stigla pretnja Trampu

Mondo pre 15 minuta
Eskalacija sukoba - SAD i Iran razmenjuju napade drugi dan, pregovori neizvesni

Eskalacija sukoba - SAD i Iran razmenjuju napade drugi dan, pregovori neizvesni

Bloomberg Adria pre 30 minuta
SAD pokrenule nove vazdušne udare na Iran: Teheran uzvratio napadima na Bahrein, Kuvajt i Katar

SAD pokrenule nove vazdušne udare na Iran: Teheran uzvratio napadima na Bahrein, Kuvajt i Katar

Danas pre 50 minuta
SAD pokrenule nove vazdušne udare na Iran, Teheran uzvratio napadima na Bahrein, Kuvajt i Katar

SAD pokrenule nove vazdušne udare na Iran, Teheran uzvratio napadima na Bahrein, Kuvajt i Katar

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranKatarKuvajtBahreinDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Slavković: Beograd pravi najmanje korake da umiri EU, ali sada i EU pravi najmanje korake da umiri Vučića

Slavković: Beograd pravi najmanje korake da umiri EU, ali sada i EU pravi najmanje korake da umiri Vučića

N1 Info pre 10 minuta
Iran odbacuje obrazloženje SAD za napade: „Lažni izgovor“ za udare tokom primirja

Iran odbacuje obrazloženje SAD za napade: „Lažni izgovor“ za udare tokom primirja

Insajder pre 10 minuta
(VIDEO) Eskalacija sukoba: Iran odgovara na nove vazdušne napade SAD, gađane i zalivske države

(VIDEO) Eskalacija sukoba: Iran odgovara na nove vazdušne napade SAD, gađane i zalivske države

N1 Info pre 30 minuta
Iran koristi Ormuski moreuz za pritisak na SAD

Iran koristi Ormuski moreuz za pritisak na SAD

Dojče vele pre 30 minuta
U akciji protiv prevara uhapšeno više od 5.800 ljudi, zaplenjeno 293 miliona dolara

U akciji protiv prevara uhapšeno više od 5.800 ljudi, zaplenjeno 293 miliona dolara

RTV pre 0 minuta