Skupština završila pretres amandmana na zakon roditelj-negovatelj

Skupština Srbije završila je pretres o amandmanima Predloga zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, a 8. vanredno zasedanja u 14. sazivu nastaviće se sutra od 10 časova.

Sutra je najavljeno da će biti i dan za glasanje po 18. tačaja dnevnih reda o kojima se u ovom zasedanju raspravlja.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna Milica Đurđević Stamenkovski pozvala je sve poslanike da podrže zakon tokom utrašnjeg dana, navodeći da je sam tok diskusije pokazao koliko je ovo važan zakon.

Ona je odgovarajući na pitanja opozicionih poslanika i njihove amandmane navela da se status roditelja-negovatelja zasniva na ugovoru, kako bi se precizno definisali rokovi trajanja ovakvog rada, a da se njima neće uvoditi novi kriterijumi, zbog kojih bi takav roditelj potencijalno izgubio benefite ili naknade.

Sanja Milošević, poslanica Srpske napredne stranke, podnela je pre toga amanadman po kom jednoroditeljske porodice trebaju da dobiju dodatnu novčanu naknadu ako imaju dva ili više deteta kojima je potrebna nega, odnosno 150 odsto naknade propisane zakonom.

Ahmedin Škrijelj iz poslanička grupe Pokret slobodnih građana (PSG) – Stranka demokratske akcije Sandžaka (SDA Sandžaka) – Partija za demokratsko delovanje (PDD) je u svojim amandmanima pozvao na pravljenje individualnog plana za zapošljavanje ljudi koji dobiju status roditelj-negovatelj, koji bi im na primer omogućio da traže poslove sa skraćenim radnim vremenom.

Dodatnim amandamanom je zatražio da se jasnije propiše rok po kom bi 30 dana od datuma podnošenja zahteva roditelji dobijali odgovor od nadležnih organa, da ti organi moraju precizno navesti šta nedostaje od dokumentacije u slučaju odbijanja zahteva, a da građani ne budu dužni da prikupljaju podatke koji se vode u službenim evidencijama.

Takođe je zatražio da se doda osam stavova u zakon, po kojima bi se nakon utvrđivanja dugoročne podrške ovim roditeljima ponudile i druge usluge u zajednici ili vidovi podrške.

Pavle Grbović iz PSG-a je dodao i da treba pojasniti pod kojim uslovima se gubi pravo na naknadu za roditelja-negovatelja, odnosno da nadležno ministarstvo prikuplja podatke i izveštava Skupštinu o efektima primene zakona.

Natalije Stojmenović iz poslaničke grupa Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd je tražila da se pojasni da li će roditelji-negovatelji, shodno ugovoru koji potpisuju sa državom, biti "radnici ili osobe koje pružaju negu", odnosno da li će imati podršku, savetovanje, obuku za pružanje nege i ostale pogodnosti koji bi imali po ugovoru o radu.

"Zakon ne sme da kompenzuje to što ne postoje dovoljno razvijene usluge zaštite u zajednici... Ovaj zakon je u ovom momentu potreban, ali mora da prepozna da je i roditeljima potrebna podrška... Da ne bude da (roditelje-negovatelje) pokušavamo da pretvorimo u jeftinu zamenu na ceo sistem (socijalne zaštite)", poručila je ona.

Ona je dodala i da je po aktuelnom rešenju, u slučaju promene podataka o zaposlenju, adresi ili drugim stavkama iz ugovora, roditelji sami moraju u roku od 15 dana da to prijave, navodeći da sve te podatke državni organi već imaju na raspolaganju.

Takođe je predložila i da dete koje dobija ovakvu negu dobije mogućnost da oceni svoju uslugu, u skladu sa procenom najboljeg interesa deteta

Juče je završena objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja, a zatim je dan počepo razmatranjem 176 amandmana podnetih na Predlog zakona o oružju i municiji.

Vanredno zasedanje je počelo 6. jula.