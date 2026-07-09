U požaru u fabrici obuće u Kini poginulo 28 osoba

Beta pre 1 sat

U požaru u fabrici obuće na jugoistoku Kine danas poginulo je 28 osoba.

Požar je izbio u podne po lokalnom vremenu na prvom spratu petospratne betonske zgrade, gde su se nalazili radionica i skladište, u gradu Đinđijang u provinciji Fuđijen.

Uzrok požara trenutno nije poznat.

U trenutku kada je izbio požar, u zgradi je bilo 237 radnika, kao i dva posetioca.

Vlasti su iz plamena izvukle 213 osoba, od kojih su dve proglašene mrtvim nakon što su prebačene u bolnicu.

Kasnije je potvrđeno da je još 26 nestalih osoba mrtvo.

Vlasnik fabrike i rukovodioci su uhapšeni, a račun firme blokiran.

Među materijalima koji su se zapalili bili su lako zapaljivi delovi obuće,što je doprinelo brzom širenju vatre.

Zvaničnik lokalne vatrogasne službe rekao je da je materijal za đonove nagomilan na stepeništima znatno otežao vatrogascima da dođu do plamena i ugase ga.

Đinđijang je važan centar proizvodnje obuće i odeće, i poznat je kao kineska "prestonica obuće".

Prema zvaničnim podacima, hiljade kompanija u tom gradu proizvele su više od 1,2 milijarde pari obuće 2024. godine, što čini 20 odsto ukupne svetske proizvodnje.

(Beta, 09.07.2026)

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