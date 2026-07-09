Energetsko prekrajanje sveta ili nova (cenovna) mapa? Zdravković za "Blic Biznis": "Ni struja, ni gas, ni nafta neće biti kao pre rata"

Blic pre 2 sata
Energetsko prekrajanje sveta ili nova (cenovna) mapa? Zdravković za "Blic Biznis": "Ni struja, ni gas, ni nafta neće biti kao…

Cene nafte zavise od državne poreske politike, troškova transporta, prerade i distribucije, kao i od berzanskih kretanja i dostupnosti nafte Neizvesnost na svetskom tržištu povećava rizik od poremećaja u snabdevanju Potresi na naftnom tržištu ne jenjavaju otkako je počela 2026. godina.

Ratni sukobi između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana nastavili su se na intervenciju u Venecueli i na poodmaklu ukrajinsku krizu i doneli novo poskupljenje "crnog zlata". Cene su nakratko pale nakon prvih naznaka mirovnog sporazuma na Bliskom istoku, ali su novi američki napadi ponovo podigli berzanske indekse. "Blic Biznis" istražuje kako će se to odraziti na cene energenata u Srbiji i, generalno, šta će biti sa globalnim cenovnicima - uključujući
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vlada Srbije donela odluku: Od ponedeljka važna promena za vozače

Vlada Srbije donela odluku: Od ponedeljka važna promena za vozače

B92 pre 2 sata
Dan bez vode i različita dešavanja: Pogledajte šta nam donosi petak

Dan bez vode i različita dešavanja: Pogledajte šta nam donosi petak

Radio 021 pre 3 sata
Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

RTV pre 3 sata
Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo za 10 odsto

Euronews pre 3 sata
Smanjuje se akciza na gorivo! Vlada Srbije donela odluku: Evo za koliko procenata i kada stupa na snagu

Smanjuje se akciza na gorivo! Vlada Srbije donela odluku: Evo za koliko procenata i kada stupa na snagu

Blic pre 3 sata
Smanjuje se akciza na gorivo! Vlada Srbije odlučila: Evo kad stupa na snagu

Smanjuje se akciza na gorivo! Vlada Srbije odlučila: Evo kad stupa na snagu

Kurir pre 3 sata
Država smanjuje akcize na gorivo: Evo da li će i cene na pumpama biti niže

Država smanjuje akcize na gorivo: Evo da li će i cene na pumpama biti niže

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokCena nafteVenecuelanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

RTS: Vlada Srbije u ponedeljak opet smanjuje akcize na gorivo

RTS: Vlada Srbije u ponedeljak opet smanjuje akcize na gorivo

Danas pre 3 sata
Radnici Folksvagena širom Nemačke protestovali zbog plana kompanije da ukine 100.000 radnih mesta

Radnici Folksvagena širom Nemačke protestovali zbog plana kompanije da ukine 100.000 radnih mesta

Insajder pre 30 minuta
Radnici Folksvagena širom Nemačke protestovali zbog plana kompanije da ukine 100.000 radnih mesta

Radnici Folksvagena širom Nemačke protestovali zbog plana kompanije da ukine 100.000 radnih mesta

N1 Info pre 21 minuta
Nemačka uvodi nova pravila: Kompanije koje iznajmljuju električne trotinete biće odgovorne za nezgode

Nemačka uvodi nova pravila: Kompanije koje iznajmljuju električne trotinete biće odgovorne za nezgode

Euronews pre 0 minuta
Predstavljen okvirni koncept Expo Tech paviljona na izložbi Ekspo 2027

Predstavljen okvirni koncept Expo Tech paviljona na izložbi Ekspo 2027

Euronews pre 20 minuta