Energetsko prekrajanje sveta ili nova (cenovna) mapa? Zdravković za "Blic Biznis": "Ni struja, ni gas, ni nafta neće biti kao pre rata"

Cene nafte zavise od državne poreske politike, troškova transporta, prerade i distribucije, kao i od berzanskih kretanja i dostupnosti nafte Neizvesnost na svetskom tržištu povećava rizik od poremećaja u snabdevanju Potresi na naftnom tržištu ne jenjavaju otkako je počela 2026. godina.

Ratni sukobi između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana nastavili su se na intervenciju u Venecueli i na poodmaklu ukrajinsku krizu i doneli novo poskupljenje "crnog zlata". Cene su nakratko pale nakon prvih naznaka mirovnog sporazuma na Bliskom istoku, ali su novi američki napadi ponovo podigli berzanske indekse. "Blic Biznis" istražuje kako će se to odraziti na cene energenata u Srbiji i, generalno, šta će biti sa globalnim cenovnicima - uključujući