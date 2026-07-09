(Foto, video) Pogođen sa više hitaca nakon svađe: Ovde je upucan Milan Ostojić Sandokan, policija traga za napadačem iz Šapca

Blic pre 12 minuta
(Foto, video) Pogođen sa više hitaca nakon svađe: Ovde je upucan Milan Ostojić Sandokan, policija traga za napadačem iz Šapca…

Milan Ostojić je označen kao vođa šabačke grupe U pucnjavi je zadobio povrede leđa i karlične regije Milan Ostojić Sandokan (51) upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu.

On je, nakon ukazane prve pomoći, prevezen u Beograd na VMA. Policija traga za napadačem. Podsetimo, Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći. Nakon ukazane pomoći u bolnici u Šapcu hitno prevezen za Beograd na VMA. - On je zadobio povrede leđa i karlične regije - kaže izvor "Blica". Milan Ostojić je bio vođa takozvane šabačke grupe koja je 2010. godine optužena za teška
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Milan Ostojić Sandokan upucan u Šapcu

Milan Ostojić Sandokan upucan u Šapcu

Glas Zaječara pre 32 minuta
Upucan još jedan kriminalac koji je bio u Ćacilendu

Upucan još jedan kriminalac koji je bio u Ćacilendu

Ozon press pre 17 minuta
Poznato u kakvom stanju je Sandokan: Nekadašnji vođa "šabačke grupe" zadobio teške povrede u pucnjavi, ovo su detalji

Poznato u kakvom stanju je Sandokan: Nekadašnji vođa "šabačke grupe" zadobio teške povrede u pucnjavi, ovo su detalji

Mondo pre 1 sat
Pucao Sandokanu u leđa, pa ispalio još nekoliko metaka dok je ležao na podu: Novi detalji pucnjave u Šapcu

Pucao Sandokanu u leđa, pa ispalio još nekoliko metaka dok je ležao na podu: Novi detalji pucnjave u Šapcu

Mondo pre 27 minuta
Ovde je ranjen Sandokan! Prve slike i snimci sa lica mesta, policija na mestu zločina čuva automobil

Ovde je ranjen Sandokan! Prve slike i snimci sa lica mesta, policija na mestu zločina čuva automobil

Telegraf pre 12 minuta
Saznajemo Ranio Sandokana u leđa, pa nastavio da puca dok je ležao na podu: Policija traži napadača iz Šapca

Saznajemo Ranio Sandokana u leđa, pa nastavio da puca dok je ležao na podu: Policija traži napadača iz Šapca

Telegraf pre 42 minuta
Ko je Milan Ostojić Sandokan?

Ko je Milan Ostojić Sandokan?

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacVMA

Hronika, najnovije vesti »

Zbog afričke kuge eutanazija 10.000 svinja na farmi u Hrtkovcima, Glamočić: Virus mora što pre da se ukloni

Zbog afričke kuge eutanazija 10.000 svinja na farmi u Hrtkovcima, Glamočić: Virus mora što pre da se ukloni

RTV pre 2 minuta
Smrt na licu mesta: Radna mašina pregazila čoveka u Beogradu

Smrt na licu mesta: Radna mašina pregazila čoveka u Beogradu

RTV pre 37 minuta
Uhapšen muškarac iz Niške Banje. Prodavao kokain dok je bio na poternici

Uhapšen muškarac iz Niške Banje. Prodavao kokain dok je bio na poternici

Gradski portal 018 pre 1 sat
Pretukao muškarca nasmrt! Uhapšen osumnjičeni za brutalno prebijanje na Voždovcu: Đorđe se mesec dana borio za život, pa…

Pretukao muškarca nasmrt! Uhapšen osumnjičeni za brutalno prebijanje na Voždovcu: Đorđe se mesec dana borio za život, pa podlegao povredama

Blic pre 17 minuta
Radnika pregazila mašina Užas na gradilištu u Beogradu: Vozilo se kretalo u rikverc, muškarac preminuo na licu mesta

Radnika pregazila mašina Užas na gradilištu u Beogradu: Vozilo se kretalo u rikverc, muškarac preminuo na licu mesta

Blic pre 7 minuta