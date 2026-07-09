(Foto, video) Pogođen sa više hitaca nakon svađe: Ovde je upucan Milan Ostojić Sandokan, policija traga za napadačem iz Šapca…

Milan Ostojić je označen kao vođa šabačke grupe U pucnjavi je zadobio povrede leđa i karlične regije Milan Ostojić Sandokan (51) upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu.

On je, nakon ukazane prve pomoći, prevezen u Beograd na VMA. Policija traga za napadačem. Podsetimo, Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći. Nakon ukazane pomoći u bolnici u Šapcu hitno prevezen za Beograd na VMA. - On je zadobio povrede leđa i karlične regije - kaže izvor "Blica". Milan Ostojić je bio vođa takozvane šabačke grupe koja je 2010. godine optužena za teška