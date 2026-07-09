Milan Ostojić Sandokan upucan u Šapcu? Bivši vođa šabačke grupe ranjen ispred tržnog centra: U njega ispaljeno više hitaca (video)

Pucnjava je usledila nakon svađe ispred ugostiteljskog objekta, a Ostojić je prebačen u bolnicu.

Za sada nije poznato njegovo zdravstveno stanje, dok je u Šapcu proglašeno opsadno stanje. Milan Ostojić Sandokan upucan je večeras oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu, navode beogradski mediji. Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći. Za sada nije poznato njegovo stanje dok u Šapcu vlada opsadno stanje i gradom odjekuju sirene. Ostojić je bio vođa takozvane šabačke