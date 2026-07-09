Modžtaba Hamnei neće prisutvovati sahrni svog oca: Vrhovni vođa Irana dobio upozorenje: "Ne pojavljuj se na ceremonijama!"

Ali Hamnei je ubijen u američkim i izraelskim napadima na Iran 28. februara Njegov sin Modžtaba preuzeo je funkciju, ali se od tada nije pojavljivao u javnosti zbog teških povreda Vrhovnom lideru Irana ajatolahu Modžtabi Hamneiju savetovano je da ne prisustvuje ceremoniji sahrane njegovog oca, nekadašnjeg ajatolaha Alija Hamneija, preneo je danas CNN, pozivajući se na neimenovane izvore na Bliskom istoku. Kako se navodi, ajatolahu Modžtabi je iz Korpusa islamske