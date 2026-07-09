"Srbiji otvoreno da se kaže hoće li ikada postati punopravna članica EU!" Šta posle odluke da se ne otvori Klaster 3: "Da razgovaramo koje su druge mogućnosti za nas"

Analitičari ocenjuju da nije u interesu EU da Zapadni Balkan bude zapostavljen Kako kažu, EU ne može zaokružiti Zapadni Balkan bez Srbije Posle odluke osam država članica EU da i pored preporuke Evropske komisije i komesarke za proširenje Marte Kos ne podrže otvaranje Klastera 3 za Srbiju na ispitu je stav Francuske, Nemačke i Italije, ali interes cele Unije na Zapadnom Balkanu, ocenjuju analitičari za "Blic". Kako kažu, EU ne može zaokružiti ovaj region bez