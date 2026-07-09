"Srbiji otvoreno da se kaže hoće li ikada postati punopravna članica EU!" Šta posle odluke da se ne otvori Klaster 3: "Da razgovaramo koje su druge mogućnosti za nas"

Blic pre 24 minuta
"Srbiji otvoreno da se kaže hoće li ikada postati punopravna članica EU!" Šta posle odluke da se ne otvori Klaster 3: "Da…
Analitičari ocenjuju da nije u interesu EU da Zapadni Balkan bude zapostavljen Kako kažu, EU ne može zaokružiti Zapadni Balkan bez Srbije Posle odluke osam država članica EU da i pored preporuke Evropske komisije i komesarke za proširenje Marte Kos ne podrže otvaranje Klastera 3 za Srbiju na ispitu je stav Francuske, Nemačke i Italije, ali interes cele Unije na Zapadnom Balkanu, ocenjuju analitičari za "Blic". Kako kažu, EU ne može zaokružiti ovaj region bez
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