"Vrlo dobar razgovor" Vučić se sastao sa ambasadorom Rusije Bocan-Harčenkom

Blic pre 33 minuta
"Vrlo dobar razgovor" Vučić se sastao sa ambasadorom Rusije Bocan-Harčenkom

Razgovarali su o odnosima između Srbije i Rusije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.

Posebna pažnja posvećena je bilateralnoj saradnji, naročito u ekonomiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. - Vrlo dobar razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o odnosima između Srbije i Ruske Federacije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Posebnu
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