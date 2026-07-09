NBS još jednom zadržala referentnu kamatu - rat na Bliskom istoku najveći rizik

Narodna banka Srbije (NBS) je na sednici u četvrtak ponovo odlučila da referentnu kamatnu stopu zadrži na 5,75 odsto.

Kamatne stope na depozitne olakšice zadržala je na 4,5 odsto, a kamate na kreditne olakšice na sedam odsto. Referentna kamata je na ovom nivou još od septembra 2024, a pre toga je u avgustu i julu 2024. iznosila šest odsto. Kako je saopšteno iz NBS, "prilikom donošenja navedene odluke Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje". U