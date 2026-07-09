Apostolović: Narednom godišnjem izveštaju EK o Srbiji pristupićemo drugačije

Rukovodilac Operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji Danijel Apostolović izjavio je danas da će Beograd narednom godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku pristupiti na drugačiji, proaktivan način i da će aktivnosti na ispunjavanju preporuka početi odmah po objavljivanju tog dokumenta.

Na radnom sastanku sa predstavnicima pregovaračkih grupa, Apostolović je rekao da je ciljevi tog drugačijeg pristupa veća efikasnost, pravovremeno otklanjanje uočenih nedostataka i kontinuirani napredak u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, saopštilo je Ministarstvo za evropske integracije. Apostolović, koji je i šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji, kazao je na sastanku da je Evropska komisija prepoznala da je Srbija ispunila i dodatne uslove za otvaranje