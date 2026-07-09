Britanac priredio pravu senzaciju: Od dobijanja specijalne pozivnice do polufinala Vimbldona

Danas pre 3 sata  |  A. Pavlović
Britanac priredio pravu senzaciju: Od dobijanja specijalne pozivnice do polufinala Vimbldona

Britanski teniser Artur Feri plasirao se u polufinale Vimbldona nakon pobede nad Italijanom Flaviom Kobolijem sa 3:0 u setovima (6:4, 7:6, 6:0).

Feri, 114. teniser sveta je dobio čuveni vajld kard (specijalnu pozivnicu) za učešće na ovom turniru, a sada je stigao do polufinala najvažnijeg grend slema u „belom“ sportu. Tamo će mu rival biti Aleksandar Zverev koji je takođe sa 3:0 u setovima savladao Tejora Frica. Feriju je za osvajanje prvog seta bio dovoljan jedan brejk i napravio ga je u poslednjem, desetom, gemu seta. U drugoj deonici meča smo videli po jedan razmenjen brejk obojice tenisera, pa je set
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