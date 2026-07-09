„Čini se da predsednik SAD ne vodi rat samo protiv Irana, već i protiv stvarnosti“: Koje opcije ima Tramp?

Uplitanje predsednika SAD Donalda Trampa u sukob sa Iranom počinje da podseća na vizuelnu iluziju poznatu kao Penrouzove stepenice, koje se beskonačno penju i spuštaju, ali se uvek završavaju na istom mestu.

Ova neprijatna situacija posledica je Trampovih sopstvenih odluka, nakon što je pokrenuo rat za koji nikada nije postojao jasan plan izlaska, a zatim sastavio memorandum o razumevanju koji nije rešio razloge zbog kojih je sukob uopšte počeo, piše CNN u analizi. Ponovo se suočio sa poznatom dilemom kada se u sredu kasno uveče dim razišao nakon novih američkih vazdušnih napada, izvedenih kao kazna Teheranu zbog napada na brodove u Ormuskom moreuzu. Da li treba da