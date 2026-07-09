Kad i gde možete da gledate polufinalni meč Đokovića protiv Sinera na Vimbldonu?

Danas pre 4 sati  |  V. R.
Kad i gde možete da gledate polufinalni meč Đokovića protiv Sinera na Vimbldonu?

Srpski teniser Novak Đoković igra svoje 15. vimbldonsko polufinale protiv prvog tenisera sveta Janika Sinera.

Srbin će se za finale trećeg grend slema sezone u kojem bi igrao za osmu titulu na Vimbldonu i 25. grend slem, boriti u petak, 10. jula, a meč je drugi na programu na Centralnom terenu. Prvo će na teren od 14.30 po srednjoevropskom vremenu izaći domaći predstavnik Artur Feri i treći teniser sveta Aleksander Zverev, a nakon tog duela će igrati Đoković i Siner. Prenos meča je obezbeđen na kanalima Arena tenis i RTS 2. Iako su Feri i Zverev dan kasnije u odnosu na
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