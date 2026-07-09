Nastavak Skupštine: Prvo pitanja za Vladu, a onda o amandmanima

Skupština Srbije danas će u 10 časova nastaviti zasedanje, a poslanici će na početku sednice postavljati pitanja Vladi i državnim institucijama, a zatim će nastaviti razmatranje amandmana podnetih na Predlog zakona o oružju i municiji.

Juče je završena objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja, a zatim su poslanici počeli razmatranje 176 amandmana podnetih na Predlog zakona o oružju i municiji. Na dnevnom redu sednice su i Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog autentičnog tumačenja odredbe Zakona o elektronskim medijima u vezi sa radom Regulatornog tela za elektronske