Nikezić o novoj Vučićevoj meri pomoći građanima

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) i narodni poslanik Dušan Nikezić ocenio je danas da je najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o isplati novca svim punoletnim građanima predizborna mera koja će biti finansirana novim zaduživanjem države.

Nikezić je u saopštenju naveo da je Srbija zadužena za dodatne tri milijarde evra, uz tvrdnju da u budžetu nema dovoljno sredstava, što se, kako je rekao, vidi po budžetskom deficitu od 100 milijardi dinara u prvih pet meseci 2026. godine, koji je, prema njegovim navodima, za 38 odsto veći nego u istom periodu prošle godine. On je ocenio da vlast nije ostvarila uštede niti poboljšala stanje javnih finansija, već da se, kako tvrdi, finansije države pogoršavaju, dok