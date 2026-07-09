Nikezić o novoj Vučićevoj meri pomoći građanima

Danas pre 58 minuta  |  Beta
Nikezić o novoj Vučićevoj meri pomoći građanima

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) i narodni poslanik Dušan Nikezić ocenio je danas da je najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o isplati novca svim punoletnim građanima predizborna mera koja će biti finansirana novim zaduživanjem države.

Nikezić je u saopštenju naveo da je Srbija zadužena za dodatne tri milijarde evra, uz tvrdnju da u budžetu nema dovoljno sredstava, što se, kako je rekao, vidi po budžetskom deficitu od 100 milijardi dinara u prvih pet meseci 2026. godine, koji je, prema njegovim navodima, za 38 odsto veći nego u istom periodu prošle godine. On je ocenio da vlast nije ostvarila uštede niti poboljšala stanje javnih finansija, već da se, kako tvrdi, finansije države pogoršavaju, dok
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nikezić (SSP): Vučić predizbornim merama pokušava da spasi poljuljan rejting

Nikezić (SSP): Vučić predizbornim merama pokušava da spasi poljuljan rejting

Nedeljnik pre 8 minuta
Nikezić (SSP): „Vučić predizbornim merama pokušava da spasi poljuljan rejting“

Nikezić (SSP): „Vučić predizbornim merama pokušava da spasi poljuljan rejting“

Serbian News Media pre 33 minuta
Vučić najavio moguću novčanu pomoć za sve punoletne građane Srbije

Vučić najavio moguću novčanu pomoć za sve punoletne građane Srbije

RINA pre 18 minuta
Mali odgovorio Nikeziću: "'Srbija posle vas' najuspešniji ekonomski program"

Mali odgovorio Nikeziću: "'Srbija posle vas' najuspešniji ekonomski program"

B92 pre 8 minuta
Nikezić: Vučićeva najava o isplati novca svim punoletnim građanima biće finansirana novim zaduživanjem države

Nikezić: Vučićeva najava o isplati novca svim punoletnim građanima biće finansirana novim zaduživanjem države

N1 Info pre 1 sat
"Para u srpskom budžetu nema - Vučićeva najava o isplati novca svim punoletnim građanima biće finansirana novim zaduživanjem…

"Para u srpskom budžetu nema - Vučićeva najava o isplati novca svim punoletnim građanima biće finansirana novim zaduživanjem države"

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBudžetSSPDeficit

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove procene MMF: Zbog rata u Iranu, rast globalne ekonomije tri odsto, pad u odnosu na planirano

Nove procene MMF: Zbog rata u Iranu, rast globalne ekonomije tri odsto, pad u odnosu na planirano

Nova ekonomija pre 28 minuta
Najveće zablude o nasledstvu - Mnogi misle da imovinu mogu da ostave kome žele, ali zakon kaže drugačije

Najveće zablude o nasledstvu - Mnogi misle da imovinu mogu da ostave kome žele, ali zakon kaže drugačije

Kamatica pre 23 minuta
Voćari u čačanskom kraju nezadovoljni otkupnom cenom kajsije

Voćari u čačanskom kraju nezadovoljni otkupnom cenom kajsije

Serbian News Media pre 38 minuta
Referentna kamata na raskrsnici: NBS čuva stabilnost, ali kamatni jaz raste

Referentna kamata na raskrsnici: NBS čuva stabilnost, ali kamatni jaz raste

N1 Info pre 28 minuta
Cena nafte ponovo raste – koliko će dramatična promena na svetskom tržištu uticati na cene goriva u Srbiji

Cena nafte ponovo raste – koliko će dramatična promena na svetskom tržištu uticati na cene goriva u Srbiji

RTS pre 23 minuta