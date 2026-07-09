Odbijena žalba FS Francuske, Oliseu ostaje kontroverzni žuti karton iz meča sa Paragvajem

Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan rekao je da je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) odbila žalbu na kontroverzni žuti karton, koji je u osmini finala Svetskog prvenstva pokazan igraču te selekcije Majklu Oliseu. – Nema nikakvih promena kada je reč o Oliseovom žutom kartonu.

Jutros smo dobili odluku FIFE da karton ostaje na snazi – rekao je Dešan. To znači da bi Olise, ukoliko dobije još jedan žuti karton u četvrtfinalu Svetskog prvenstva sa Marokom, bio suspendovan za eventualno polufinale. Fudbalski savez Francuske (FFF) uložio je žalbu na karton koji je Olise dobio u sedmom minutu nadoknade drugog poluvremena utakmice sa selekcijom Paragvaja, koju je Francuska dobila 1:0. Oliseu je žuti karton pokazan nakon sukoba sa paragvajskim