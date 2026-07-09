Ukrajina dronovima zapalila ruske rezervoare nafte i dva tankera

Danas pre 3 sata  |  Beta-AP
Ukrajina dronovima zapalila ruske rezervoare nafte i dva tankera

Ukrajina je danas dronovima napala više ruskih naftnih postrojenja i dva tankera za naftu u Azovskom moru.

Ukrajinski dron izazvao je požar u skladištu nafte u Tveru, naveo je vršilac dužnosti guvernera Vitalij Koroljov. Dronovi su pogodili i rezervoare za naftu u Vjaznikiju, u južnom Stavropoljskom kraju, rekao je guverner Vladimir Vladimirov i dodao da je nekoliko stambenih zgrada u blizini postrojenja evakuisano. Guverner Rostova Jurij Sljusar saopštio je da su ukrajinski dronovi pogodili dva naftna tankera u Azovskom moru. Dodao je da su se oba tankera zapalila, da
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