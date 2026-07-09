EES nam je već zadao dovoljno glavobolje! ETIAS najverovatnije neće startovati ove godine, evo gde je zapelo

Dnevnik pre 1 sat
EES nam je već zadao dovoljno glavobolje! ETIAS najverovatnije neće startovati ove godine, evo gde je zapelo

Uvođenje sistema ETIAS, koji će biti obavezan za putnike iz zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Evropsku uniju, moglo bi da bude odloženo do naredne godine, dok problemi sa sistemom EES i dalje prave velike gužve na granicama.

Iako je bilo planirano da ETIAS usledi nakon uvođenja sistema EES, sve je izvesnije da će njegova primena biti pomerena. Odlaganju je, kako se navodi, doprinela haotična situacija na aerodromima i kopnenim graničnim prelazima nakon uvođenja sistema EES, koji podrazumeva uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje lica putnika prilikom ulaska u Evropsku uniju. Podsetimo, za korišćenje sistema EES putnici ne plaćaju naknadu, ali je potrebno više vremena prilikom
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Ništa od plaćanja i popunjavanja formulara: Brisel hitno odložio uvođenje novog sistema zbog problema sa EES-om

Ništa od plaćanja i popunjavanja formulara: Brisel hitno odložio uvođenje novog sistema zbog problema sa EES-om

Mondo pre 1 sat
Odloženo uvođenje ETIAS sistema za ulazak u Šengen zonu: "Pokretanje do kraja ove godine više nije izvodljivo"

Odloženo uvođenje ETIAS sistema za ulazak u Šengen zonu: "Pokretanje do kraja ove godine više nije izvodljivo"

Newsmax Balkans pre 2 sata
Odlaže se uvođenje ETIAS sistema za ulazak u Šengen zonu: "Pokretanje do kraja ove godine više nije izvodljivo"

Odlaže se uvođenje ETIAS sistema za ulazak u Šengen zonu: "Pokretanje do kraja ove godine više nije izvodljivo"

Newsmax Balkans pre 1 sat
Da li se odlaže uvođenje ETIAS sistema za ulazak u EU zbog gužvi na granicama

Da li se odlaže uvođenje ETIAS sistema za ulazak u EU zbog gužvi na granicama

Sputnik pre 2 sata
Uvođenje ETIAS-a odlaže se za sledeću godinu zbog gužvi na granicama EU

Uvođenje ETIAS-a odlaže se za sledeću godinu zbog gužvi na granicama EU

RTS pre 2 sata
Uvođenje EITAS sistema za ulazak u EU odloženo za narednu godinu

Uvođenje EITAS sistema za ulazak u EU odloženo za narednu godinu

RTV pre 4 sati
ETIAS neće startovati ove godine: Nova pravila za ulazak u EU odložena zbog problema sa sistemom

ETIAS neće startovati ove godine: Nova pravila za ulazak u EU odložena zbog problema sa sistemom

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaVisaAerodromETIASEES

Svet, najnovije vesti »

Autorski tekst ambasadora u penziji: Zašto je samit NATO-a doneo manje od očekivanog i koja je pozicija Srbije?

Autorski tekst ambasadora u penziji: Zašto je samit NATO-a doneo manje od očekivanog i koja je pozicija Srbije?

Danas pre 5 minuta
Ministri Francuske i Poljske: Rusija priprema ozbiljniju provokaciju protiv članice NATO-a

Ministri Francuske i Poljske: Rusija priprema ozbiljniju provokaciju protiv članice NATO-a

Danas pre 40 minuta
Stručnjak za Bliski istok: Tramp opet gađa Iran i pravi greške, uopšte ne razume svog protivnika

Stručnjak za Bliski istok: Tramp opet gađa Iran i pravi greške, uopšte ne razume svog protivnika

Danas pre 1 sat
Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio Češku i Slovačku

Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio Češku i Slovačku

RTV pre 0 minuta
Nemačka i SAD dogovorile proširenje proizvodnje raketa AMRAAM u Evropi

Nemačka i SAD dogovorile proširenje proizvodnje raketa AMRAAM u Evropi

RTV pre 5 minuta