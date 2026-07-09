EES nam je već zadao dovoljno glavobolje! ETIAS najverovatnije neće startovati ove godine, evo gde je zapelo

Uvođenje sistema ETIAS, koji će biti obavezan za putnike iz zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Evropsku uniju, moglo bi da bude odloženo do naredne godine, dok problemi sa sistemom EES i dalje prave velike gužve na granicama.

Iako je bilo planirano da ETIAS usledi nakon uvođenja sistema EES, sve je izvesnije da će njegova primena biti pomerena. Odlaganju je, kako se navodi, doprinela haotična situacija na aerodromima i kopnenim graničnim prelazima nakon uvođenja sistema EES, koji podrazumeva uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje lica putnika prilikom ulaska u Evropsku uniju. Podsetimo, za korišćenje sistema EES putnici ne plaćaju naknadu, ali je potrebno više vremena prilikom