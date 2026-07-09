UŽIVO: Rat u Ukrajini - Ukrajinski dronovi napali dva tankera u Taganrogskom zalivu u Rusiji

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
UŽIVO: Rat u Ukrajini - Ukrajinski dronovi napali dva tankera u Taganrogskom zalivu u Rusiji
Rat u Ukrajini traje 1.597 dana. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor "već dugo razrađuje", kao i da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "veoma efikasan" i da "obavlja neverovatan posao". Govoreći pred novinarima na marginama samita NATO-a zajedno sa Zelenskim, Tramp je ocenio da su Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin "teški likovi", ali i istakao da obojica
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